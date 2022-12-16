高虹安涉詐領助理費60萬交保 邱臣遠籲檢調別政治辦案
北檢偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，昨日傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。檢察官漏夜複訊後，今（16）日凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令60萬元交保。對此，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠今日呼籲檢調司法公正，別政治辦案，並質疑民進黨藉由高虹安案轉移選戰慘敗的焦點。
記者呂炯昌／台北報導
邱臣遠今日在立院受訪表示，高虹安的案子已進入司法程序，基於尊重司法調查獨立性、偵辦不公開原則，基本上尊重相關程序，但是他也呼籲檢調單位別政治辦案，一定要態度一致，也不希望特定媒體過度渲染，不希望用「三人成虎」效果，用輿論對特定政治人物判刑，應該尊重檢調，別用政治辦案方向。
邱臣遠也呼籲檢調對相關案件要有一致性的態度，包括新竹棒球場12億、關埔國小16億等案件，也沒看到檢調那麼積極的動作，再度呼籲檢調單位要顧慮社會觀感、媒體不要用輿論殺人。
邱臣遠指出，民進黨九合一大選敗選，民意對於閣揆不信任度創新高，內閣總辭也未回應，民進黨也未有當機立斷的動作，他質疑是透過高虹安案轉移焦點。
媒體詢問檢調不收押高虹安，主因是民進黨擔憂被質疑是司法干政行政，回到戒嚴時期，邱臣遠表示，「不回答假設性問題。」
至於有沒有針對高虹安案跟民眾黨主席柯文哲聯繫？邱臣遠表示，「主席都有掌握相關訊息。」