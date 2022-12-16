國民黨頻譏「膿包」 吳怡農：言行不入流、選民不會同意
台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨參選人吳怡農參選以來爭議連連，陸續提出遷移松山機場、延長役期、成立學習中心等政見，皆引發論戰，對手國民黨則頻頻以「膿包」字眼攻擊。吳怡農今（16）日上午赴松江市場拜票前受訪時主動表示，國民黨一再用不入流的言詞污辱他，相信選民也不會同意，希望藍營高層也能嚴肅看待此事。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農今日上午赴松江市場掃街前受訪，他於接受提問前主動表示，國民黨這幾天在正式記者會沒有對他所提的政見具體回應，或者有建設性的批評，卻一再用「膿包」的字眼污辱他，這已經超過選舉操作的界線。
吳怡農表示，國民黨主管的言行這麼不入流，他完全不能接受，相信大部分選民也不會同意；他說，選舉是非常嚴肅的事情，民主政治必須認真看待，希望國民黨高層也能嚴肅看待這件事。
至於外界指出，吳怡農因為一人打選戰、不聽從黨中央，目前競總有人離開團隊，且民進黨中央似乎有放棄的現象，吳怡農說，許多媒體名嘴的想像很豐富，對細節的了解甚至大於團隊本身，自己無法回應，因為團隊沒有人離開
吳怡農也說，選戰中的朋友夥伴非常多，像是議員當選人顏若芳就陪著到松江市場掃街，每隔幾天就有在地議員夥伴，大家一起找出支持者、舉辦街頭巷尾活動，這是團體戰，感謝這麼多朋友的支持。