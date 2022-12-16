吳怡農喊「國民黨全黨打一人」　羅智強：怕熱不要進廚房

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羅智強說，楊植斗當過王鴻薇跟他的助理，因為有好的老師，學習到很多經驗，這次才會當選議員；他在北市議會期間，跟王鴻薇擔任同事，知道王鴻薇是非常優秀的議員，問政戰力有目共睹，對民進黨有監督制衡的力量，一定可以接下蔣萬安過去立委服務工作，今天雖然下雨但大家都很熱情，呼籲大家一定要出門投票，補選投票率低，出門投票非常重要。
至於吳怡農抱怨國民黨全黨打一人，像是稻草人，還講他是膿包，羅智強說，如果自己不是膿包，就不用怕別人說他，「進了廚房就不要怕熱」，大家都是檢驗吳怡農的言行，如果吳怡農覺得被監督、檢驗很不舒服，那去問問過去被民進黨霸凌的這些人，問問副總統賴清德，連副總統都被網軍打成這樣，還有什麼好抱怨？
楊植斗也說，吳怡農之前站路口選9點到10點，還常常讓記者等，吳怡農被說膿包，不是一日造成的，如果怕被檢驗，就不要做這些行為。
國民黨開始世代交替浪潮，羅智強說，過去很多人說年輕人不支持國民黨，這幾年很多改變，國民黨對年輕人的提攜、世代交替都在加速進行，他也拉了三個年輕助理選上議員，平均年齡都不到30歲；這次王鴻薇若進入立院、很多新秀進入議會，代表國民黨會有很多新的活力。