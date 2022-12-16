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吳怡農喊「國民黨全黨打一人」　羅智強：怕熱不要進廚房

▲羅智強、楊植斗今日幫王鴻薇站路口爭取支持。（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲羅智強、楊植斗今日幫王鴻薇站路口爭取支持。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者余祥／台北報導

投入立委補選的台北市議員王鴻薇確診、暫停選舉行程，前台北市議員羅智強、台北市議員當選人楊植斗今（16）日當王鴻薇分身，幫忙站路口、街講。民進黨對手吳怡農稱國民黨全黨打一人，羅智強批，「進廚房就不要怕熱」，大家都是從吳怡農的言行進行檢視，如果覺得被監督很不舒服，那應該想想過去被民進黨霸凌過的很多人。

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羅智強與楊植斗今日擔任王鴻薇分身，在民權建國路口街講，爭取民眾支持。

羅智強說，楊植斗當過王鴻薇跟他的助理，因為有好的老師，學習到很多經驗，這次才會當選議員；他在北市議會期間，跟王鴻薇擔任同事，知道王鴻薇是非常優秀的議員，問政戰力有目共睹，對民進黨有監督制衡的力量，一定可以接下蔣萬安過去立委服務工作，今天雖然下雨但大家都很熱情，呼籲大家一定要出門投票，補選投票率低，出門投票非常重要。

至於吳怡農抱怨國民黨全黨打一人，像是稻草人，還講他是膿包，羅智強說，如果自己不是膿包，就不用怕別人說他，「進了廚房就不要怕熱」，大家都是檢驗吳怡農的言行，如果吳怡農覺得被監督、檢驗很不舒服，那去問問過去被民進黨霸凌的這些人，問問副總統賴清德，連副總統都被網軍打成這樣，還有什麼好抱怨？

楊植斗也說，吳怡農之前站路口選9點到10點，還常常讓記者等，吳怡農被說膿包，不是一日造成的，如果怕被檢驗，就不要做這些行為。

國民黨開始世代交替浪潮，羅智強說，過去很多人說年輕人不支持國民黨，這幾年很多改變，國民黨對年輕人的提攜、世代交替都在加速進行，他也拉了三個年輕助理選上議員，平均年齡都不到30歲；這次王鴻薇若進入立院、很多新秀進入議會，代表國民黨會有很多新的活力。

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