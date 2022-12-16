氣候變遷績效台灣倒數第七　吳欣盈籲國發會提細部做法

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吳欣盈進一步指出，歐盟邊境調整機制（CBAM）明年10月上路，美國、日本將跟進，工商界已經把《氣候變遷法》視為五大財經法案，台灣如果不收碳費、碳稅，將會失去產業競爭力。
綠色和平組織專案主任洪昇邦表示，全球共同追求淨零的終極目標，無非是避免氣候危機發生，根據政府間氣候變化專門委員會（IPCC）去年公佈的《氣候變遷2021》報告，全世界的碳排放要在2030年減半、2050年淨零，才是真正有意義的路徑。當歐盟、美、韓、日都接連訂下2030減碳近（過）半的目標，台灣卻仍在20至30％之間討價還價，不僅顯得荒謬，且實務上2050年要趕上淨零恐無可行性，他認為，2030年台灣必須減碳43%以上，這是責無旁貸的責任，絕無任何推諉的空間。
中研院經濟所兼任研究員蕭代基指出，碳稅與碳費是氣候法最重要的政策工具之一，其目的在於將溫室氣體訂定一個價格，就像必須付電費才能用電，每當電費提高，就有更進一步節約用電的動機一樣，排放者也要付費才能排放一噸的溫室氣體。
蕭代基指出，氣候變遷法應明確規定徵收政府碳費與碳稅，而且明確規定先徵收3年即落日，同時開始徵收碳稅，徵收對象應為所有溫室排放氣體之排放源，根據其排放量課徵碳費與碳稅。
荒野保護協會理事陳雍慧主張，執行排富或全民的碳稅收入回饋民眾、勞工轉型之輔導和補貼，不可補貼企業的減排設備，以符合污染者付費原則、研究與發展能提高台灣產業競爭力和未來因淨零轉型的先端技術、尊重原住民部落權益和在地工作權的前提，積極設計適當機制，以保留現有公私部門的自然棲地為最大前途之經營維護、全民的氣候教育，以及各地方政府的氣候災難調適基金。