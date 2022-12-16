好兄弟暗著來！習近平表面疏遠蒲亭　檯面下深化中俄關係

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中國與俄羅斯交易時，更普遍使用人民幣和盧布，而非使用歐元或美元，此舉有助於使中俄未來受到西方制裁時不被影響，並且進一步擴大人民幣流通。
這是繼俄羅斯侵烏之前，中俄曾發表聯合聲明稱兩國夥伴關係「沒有極限」之後，雙邊關係的最新發展。華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，「習近平持續深化中俄關係，這很大程度上與俄國侵烏是不同的是，「雙邊關係很可能變得越來越緊密」。
中俄的夥伴關係，有助於莫斯科免於受到西方制裁的經濟影響，使俄羅斯總統蒲亭能繼續向烏克蘭發動軍事行動，此舉同時會加深全球分歧，使許多依賴與中國進行貿易的發展中國家不願意再俄烏戰爭中選邊站。
報導稱，長期以來俄羅斯與中國一直試圖削弱美國在世界的影響力，隨著兩國越來越有信心重塑國際秩序，這一共同目標在近年來更加引人注目。習近平過去欽佩著俄羅斯和蒲亭，這樣的「俄羅斯情結」使他更加堅定尋求加強與俄羅斯的關係。
俄羅斯駐北京大使莫古洛夫甫 (Igor Morgulov)表示，習近平預計在明年3月召開中國全國人大訪問俄羅斯，這將是習近平與蒲亭已領袖身份進行的第40次面對面會晤。中國外交部表示，北京與莫斯科將繼續在各個層面展開交流。
習近平的親俄立場有部分源自於其家庭和背景，他在1953年出生，正值毛澤東推動師法蘇聯運動。而父親習仲勳1950年代曾赴蘇聯研習重工業。歷史學家認為，這塑造了習近平的青年時期，使其對蘇聯的價值觀、歷史和文化產生欽佩。
習近平上台後，試圖改變中國的政治領導結構，降低政治局常委的地位、賦予自己更多的權利，使其更符合「蒲亭模式」。
自2014年俄羅斯奪取克里米亞以來，中俄之間的經濟聯繫一直在加深，北京拒絕加入西方對俄羅斯展開制裁，但在前美國總統川普在2017年上任之後不久，習近平支持俄羅斯的跡象才漸漸顯露。
知情人士透露， 川普在任期間，試圖與俄羅斯改善關係，引發了北京關注，習近平母校北京清華大學提交一份報告稱俄羅斯沒有未來，暗示中國與拉近與俄羅斯的關係沒有好處，但習近平閱後批評「一派胡言」。
川普在2019年發動美中貿易戰，造成中國更加靠攏俄國。北京聚夾加入西方制裁行列，也讓俄羅斯能源和農產等產業逐漸依賴中國市場提供資金。去年中俄雙邊貿易額已從2014年的953億美元（約台幣2.9兆元），大幅增長至1469億美元（約台幣4.5兆元），預計今年將達到創紀錄的2000億美元（約台幣6.2兆元）
但在俄烏戰爭不斷升級的情況下，北京被迫在外交上走鋼絲。中國仍需要西方技術以及與其他大國的密切聯繫，以實現超越美國的野望。再加上習近平近來面臨挑戰，中國處於幾十年來最嚴重的經濟放緩時期，嚴格的新冠疫情防控措施引發全國範圍的抗議潮，而他與蒲亭的協議則讓中國在世界舞台上越來越孤立。
北京外交事務分析人士和政府顧問表示，近幾個月來，習近平一直試圖公開緩和與俄羅斯的關係，以避免引發西方集體反彈。在蒲亭威脅動用核武後，習近平公開表示反對，並繼續避免向俄羅斯提出公開的支持，但仍沒有直接譴責俄羅斯的入侵。
政策顧問和外交事務專家表示，透過強調反對核武器，讓習近平顯露他自己在雙邊關係中顫據上風。孫韻指出，「這並不表示中國正在放棄俄羅斯，但確實表明了中國現在認為冷落俄羅斯是可以接受的，中國在雙邊關係中的主導地位正在增強。」