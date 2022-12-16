房市／8+9也老了？三重這商圈破除刻板印象 吸北市買盤
過去三重地區給外界的刻板印象是宮廟多，因此被稱為「8+9」的宮廟人員也多，讓部分購屋者產生抗性，在地房仲表示，隨著外區人口移入、「8+9」年紀漸大，過去的刻板印象已不復見，他推薦三重國小捷運站商圈，最大優勢為近北市，相較於台北橋捷運站周邊，商圈相近，但因門牌之差，單坪可差至5萬，因此吸引工作、生活圈在北市，卻因預算而外溢的購屋者。
生活消費中心/綜合報導
信義房屋三和捷運店專員王大維表示，常有客戶問他「三重是否有很多8+9？」，他都會開玩笑的說「8+9也老了」，雖然商圈中還是在地居民居多，但近幾年隨著外區人口逐漸移入、年輕人不一定喜愛參與宮廟活動，過去三重8+9多的刻板印象已不復見。
不過，仍需注意的是，王大維說明，三重畢竟還是宮廟多的地區，因此每年4月會有三重大拜拜，是一年一度的遶境活動，多會盛大舉行，街道難免會有炮竹聲響、廟會遊行活動，但除此之外，三重的生活面貌與其他行政區並無二異。
王大維說明，三重國小捷運站商圈近住宅區，離塵不離城，不僅有三重國小、光榮國中學區，又近捷運站、國道，具備交通優勢，也有傳統市場，食衣住行俱全。
商圈內以中古公寓、華廈居多，也有部分新古大樓，王大維表示，40年公寓單價約35萬，25年華廈單價約45萬，10年內的新古大樓單價則是55萬左右。
購屋族群分為年輕首購與換屋族群，年輕首購多為買不起北市房屋的小資家庭，從北市外溢到新北市買房，而換屋族群則是出售北市公寓，到此商圈換住有電梯的社區大樓，準備退休生活。