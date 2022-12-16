寒流來襲部分學校未開放外穿衣物！青團籲教育部發函處理

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青民協指出，今年許多學校還新增轉彎限制，學生要穿禦寒衣物的前提，必須把學校校服外套、毛衣等都穿上後，才能將禦寒衣物外穿，多數學生無法理解已經穿校服在內，為何還要穿很薄的校服外套，才能再穿自己的外套，讓學生上課像是「包肉粽」，相當不舒服。在IG限時動態問答中，參與投票的5488位國、高中生中，有50.2%（2754位學生）填答學校規定仍不合法，顯見違法學校並非個案。
青民協提到，本次最多學生回報違法的學校為桃園市新興高中，學務處透過教師在各班班群中轉發訊息「依中央氣象局預報，星期六、星期日、星期一等三天寒流籠罩氣溫驟降，同學們可以穿著自己保暖外套」，並有老師註明「今天不能穿自己外套，禮拜六開始才能」。桃園市啟英高中也透過班級群組轉發訊息「生輔組報告：再次重申學生因天氣寒冷在制服外添加便服之規定：（1）天氣寒冷標準是室外氣溫15度......」。
但青民協表示，教育部今年初就有發函重申，學校不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物，而應由學生主觀感受判定。因此，學校不可限制發布「低溫特報」、「寒流」，才能將便服外套外穿，兩所學校規定明確違法。
台中市嶺東高中則是在本週班會通報宣導事項中，學務處生輔組宣導「再次重申服儀規定，天氣寒冷時其他禦寒服裝請穿於學校校服內，另進校門時請將禦寒的圍巾下擺塞至外套內......個人衣服的帽子，塞到外套內，以維服裝儀容整體性。」
嘉義縣嘉華高中學務處發出廣播提到，「學務處公告：體育外套應優先穿著，請勿穿著便服在外趴趴走！」。新竹市曙光女中學生則反映「主任、教官會隨機抓帽踢帽子外露的學生，強行幫我們把帽子塞進去」，讓學生覺得相當沒必要。
另外，青民協提到，許多學校擔心校園安全問題，及學生辨識性因素，限制學生必須穿著全套校服及外套後，才能在校服外套外加上自行攜帶的保暖外套，也有學校要求若學生穿著便服外套，須將拉鍊拉下至1/2處，露出裡面的校服才可以。有學生認為，若是擔心校安因素，可以要求攜帶學生證供查驗。
青民協呼籲教育部，入冬首波寒流即將來襲，下週天氣將會更冷，面對仍有許多國、高中限制學生禦寒衣物的狀況，教育部應再次發函重申法規，並請學校轉達教師、校內主任、糾察學生務必落實法規。對於學校能否轉彎限制學生要穿完校服外套才能穿禦寒衣物於外，教育部應有明確說明，「不應讓學生連穿暖都是奢求」。