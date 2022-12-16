特企／睽違多年新特產！青森縣知事帶來「青森PG」

因疫情睽違多年未來台灣的青森縣知事三村申吾，12月率領青森縣府團隊出訪台灣進行觀光宣傳行程，14日出席ABC Cooking台北101旗艦教室舉辦的「青森PG～美的進化論。手作料理活動第一回」現場，特別帶來近年青森縣政府大力扶植的明星特產「青森PG（蛋白聚醣ProteoGlycan）」，並與參加活動的會員逐桌拍照合影、進行有獎徵答遊戲，更和來自台灣的青森睡魔大使吳詠心一同跳起祭典舞，展現出三村申吾知事一貫的親和力與活潑熱情！
在「青森PG～美的進化論」活動中，不僅提供青森PG的保養品及食品試用、試吃，更將青森PG產品入菜，無論是帆立貝青汁焗飯、蘋果薑汁沙拉等主食，還是雙果蜂蜜汽泡醋飲、Dolce三色羊羹小點，青森PG都能與料理完美結合，美味的餐點也讓三村申吾知事用中文直呼「好吃！好吃！」接著更問起現場會員「你們知道我年輕的祕密嗎？」
PG是繼膠原蛋白、玻尿酸之後，第三大備受關注的美容和健康成分，三村申吾知事說，早在1970年代蛋白聚醣就被發現，而青森PG的核心價值在於過去提取蛋白蛋白聚醣難度高，生產成本高達每克3000萬日元。青森縣產業技術中心在1990年時，從鮭魚頭中的鼻軟骨組織發現高濃度PG，更因提取成本不到傳統成本的千分之一，遂與青森縣企業攜手進行產學合作，進而成立社團法人青森PG推廣協議會，並對符合PG含量標準的商品核發「青森PG品牌認證標誌」。
此行為了讓台灣民眾對青森PG有更進一步的了解，青森縣府特地自日本直接進口多種青森蛋白聚醣產品，希望將對人類與自然環境友好、安全的青森PG（蛋白聚醣ProteoGlycan）介紹給國人。據官方統計，已有60家公司、200多種產品獲其認證，且四度獲日本製造美容大獎肯定，擁有極高的評價。青森PG推廣協議會表示，PG的產品可廣泛應用於日常生活中的食用品中，接下來也會持續攜手產學官，努力把青森PG商業化，同時更期盼台灣民眾能在此次體驗親身感受青森PG的魅力，更多相關資訊可搜尋「青森PG」。