內帳疑存高虹安送修桌機！密碼僅「3人知」 檢調追查
新竹市長當選人、立委高虹安因涉嫌浮報立委助理費，昨遭檢調搜索、約談，經檢方漏夜偵訊，高虹安今（16）日清晨5時許以60萬元交保。據了解，檢調昨天搜索中興大樓10樓高虹安辦公室時，可能藏有「關鍵內帳」的高虹安私人桌機早被送去維修，而桌機密碼只有3人知道，檢調將進一步追查。
記者潘千詩／台北報導
據了解，檢調昨搜索高虹安國會辦公室時，發現高女的電腦已被送去維修，高辦要求維修廠商下週一將桌機送至新竹市政府，因此昨天並沒有查扣到電腦。
檢調追查，處理高辦助理薪資、公積金的行政人員，最早是黃惠玟負責，後來由黃鈴惠接手，因此被送去維修的電腦密碼，也只有高虹安、黃惠玟、黃鈴惠3人知道；該部電腦內是否存有高虹安的「關鍵內帳」，將是檢調關心的重點。
另外，週刊日前報導，助理費案爆發後，高虹安曾積極聯繫黃惠玟、黃鈴惠、以及高辦主任陳奐宇等人，檢調為避免高虹安上任新竹市長後相關證據消失，臨時決定趕在立法院會期間，通知立法院後展開搜索、約談。
經過昨天一整天的偵訊，檢方將高虹安改列貪汙罪偵字被告，以60萬元交保、高辦主任陳奐宇、前高辦公關組長王郁文各以10萬元交保，高虹安男友李忠庭無保請回、證人黃鈴惠也請回。