兵役問題現引論戰　許智傑：馬英九錯誤政策導致

近來兵役制度持續引發討論，役期是否延長各界看法不一。民進黨立委許智傑今（16）日表示，馬英九執政時期消滅國防的兵力，種下現在的國防問題，現階段若真的要調整兵制，就是幫馬政府錯誤政策擦屁股；他也說，兵役的重點在精實訓練和後備清楚的任務編組，可參考國外狀況，國防部應做通盤檢討。
記者黃宣尹／台北報導
談及近來兵役制度受到廣泛討論，許智傑表示，我國兵役從陳水扁上任後開始推動替代役，役期從1年8個月縮短到1年2個月，在馬英九時代直接從一年砍掉3分之2剩下4個月，當時消滅國防的兵力，種下現在的國防問題。
許智傑說，現階段若真的要調整兵制，就是幫馬政府錯誤政策擦屁股，但他認為兵役重點在精實訓練和後備清楚的任務編組，可參考國外狀況，國防部應做通盤檢討。
許智傑進一步表示，馬英九錯誤政策不只是兵役，造成國防空洞化，最明顯就是國防預算下降導致國防自有化延宕；同時國防的預算通通被凍結，造成國艦國造、國機國造等台灣國防重要的一環都落後停滯。
許智傑痛斥，馬英九執政8年就是國防空洞的8年，現在民進黨都在趕進度，彌補這8年的損失，回顧一下就知，馬英九從2008至2016針對軍事上一連串的減編，中國卻是一連串擴編，還持續要透過一帶一路把觸手延伸到全世界各地，這都是馬英九錯誤政策導致台灣軍事落後。