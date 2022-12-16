特企／根除只差最後一哩路！國際扶輪根除小兒麻痺音樂會

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2022至2023年度根除小兒麻痺音樂會將於12月18日晚上六點假中油國光演藝廳舉行。邀請知名民歌手鄭怡、殷正洋、邰𦘦玫、南方二重唱、陳偉民表演膾炙人口的知名民歌，以民歌傳唱體現扶輪人是採取行動的人，誓言將根除小兒麻痺的最後一哩路，達到全球清零不再危害世人。本音樂會感謝國際扶輪3523地區主辦社：南港社、政愛社、華樂社、華真社，協辦社：龍門社等共有77個扶輪社支持，企業贊助有：正暉、娘家、泰利科技另有社友以保羅哈里斯指定捐贈杜絕小兒麻痺基金。
國際扶輪3523地區總監黃培輝表示，「這二年疫情影響了小兒麻痺施打疫苗的預算，原預估小兒麻痺只差一點點，就要根除了！擔心會有捲土重來的趨勢。今年的音樂會，我們得到大家的支持，在全球一家的精神下，募集扶輪基金會的小兒麻痺基金，個人非常感動，這是前瞻性的使命，今天大家正在寫一頁了不起的歷史，當我們致力於根除小兒麻痺，也等於促進這個世代和未來世代全人類的健康。」
擔任今年地區服務計畫主委的詹煥忠也表示：「我在1992年加入扶輪社，迄今已超過30年，扶輪的宗旨在服務與聯誼，服務愈多獲益愈大，1979年一筆大型的獎助金協助菲律賓的630萬名兒童服用小兒麻痺疫苗，促成了根除小兒麻痺等疾病的計劃在1985年成立。」
小兒麻痺病例數從1988年全年的35萬例減少到2021年全年6例，乃是非政府組織有史以來最弘遠的人道計劃，企業經營取之社會，貢獻社會，身為扶輪人，我們將想像付諸行動，想像扶輪，我們堅信在全球有行動力的扶輪人努力堅持、永不放棄持續去推廣施打小兒麻痺疫苗，根除小兒麻痺這最後一哩路，即將完成。早日走到全世界清零之目的地。
只有徹底清零，才能永久杜絕小兒麻痺症對世人的傷害。知名民歌手殷正洋也表達「我在2019年曾參與3523地區根除小兒麻痺音樂會的演出，原來因為這二年的疫情影響到小兒麻痺疫苗的施打，小兒麻痺恐將捲土重來，2022年很榮幸我再次來參加並貢獻我的心力，希望大家一起努力杜絕小兒麻痺」。