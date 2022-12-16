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特企／根除只差最後一哩路！國際扶輪根除小兒麻痺音樂會

▲國際扶輪3523地區「根除小兒麻痺尊榮感恩募款餐會音樂會」於12月15日在W飯店舉行。宣布12月18日晚上六點慈善音樂會將在台北中油國光演藝廳舉行。（圖／品牌提供）
▲國際扶輪3523地區「根除小兒麻痺尊榮感恩募款餐會音樂會」於12月15日在W飯店舉行。宣布12月18日晚上六點慈善音樂會將在台北中油國光演藝廳舉行。（圖／品牌提供）

本報訊

國際扶輪是國際服務團體創立至今117年，全體社員出錢出力為消除小兒麻痺而努力。投入全球根除小兒麻痺工作已達30多年，每年仍持續不斷的募款幫助這項重大計畫。十多年來年國際扶輪捐款一美金，比爾暨梅琳達蓋茲基金會相對捐二美元，一直以2：1配合扶輪捐款，合力將終結小兒麻痺症為共同目標。共同主席比爾蓋滋在聲明中說：「根除小兒麻痺是觸手可及的，但這種疾病確仍對我們構成威脅。」從1988年以來，小兒麻痺在全球的發病率，已經下降了99.9%，台灣也在2000年由WHO宣布小兒麻痺症正式從台灣根除。

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雖然目前剩下最後一哩路，2022年世界上仍有一百多個新發生的案例，在阿富汗、巴基斯坦、莫桑比克等國家仍有許多的案例。2022在美國紐約、英國倫敦出現小兒麻痺病毒（非野生病毒）。因此，消除小兒麻痺症的志業，仍需世人支持與努力。

2022至2023年度根除小兒麻痺音樂會將於12月18日晚上六點假中油國光演藝廳舉行。邀請知名民歌手鄭怡、殷正洋、邰𦘦玫、南方二重唱、陳偉民表演膾炙人口的知名民歌，以民歌傳唱體現扶輪人是採取行動的人，誓言將根除小兒麻痺的最後一哩路，達到全球清零不再危害世人。本音樂會感謝國際扶輪3523地區主辦社：南港社、政愛社、華樂社、華真社，協辦社：龍門社等共有77個扶輪社支持，企業贊助有：正暉、娘家、泰利科技另有社友以保羅哈里斯指定捐贈杜絕小兒麻痺基金。

國際扶輪3523地區總監黃培輝表示，「這二年疫情影響了小兒麻痺施打疫苗的預算，原預估小兒麻痺只差一點點，就要根除了！擔心會有捲土重來的趨勢。今年的音樂會，我們得到大家的支持，在全球一家的精神下，募集扶輪基金會的小兒麻痺基金，個人非常感動，這是前瞻性的使命，今天大家正在寫一頁了不起的歷史，當我們致力於根除小兒麻痺，也等於促進這個世代和未來世代全人類的健康。」

擔任今年地區服務計畫主委的詹煥忠也表示：「我在1992年加入扶輪社，迄今已超過30年，扶輪的宗旨在服務與聯誼，服務愈多獲益愈大，1979年一筆大型的獎助金協助菲律賓的630萬名兒童服用小兒麻痺疫苗，促成了根除小兒麻痺等疾病的計劃在1985年成立。」

小兒麻痺病例數從1988年全年的35萬例減少到2021年全年6例，乃是非政府組織有史以來最弘遠的人道計劃，企業經營取之社會，貢獻社會，身為扶輪人，我們將想像付諸行動，想像扶輪，我們堅信在全球有行動力的扶輪人努力堅持、永不放棄持續去推廣施打小兒麻痺疫苗，根除小兒麻痺這最後一哩路，即將完成。早日走到全世界清零之目的地。

只有徹底清零，才能永久杜絕小兒麻痺症對世人的傷害。知名民歌手殷正洋也表達「我在2019年曾參與3523地區根除小兒麻痺音樂會的演出，原來因為這二年的疫情影響到小兒麻痺疫苗的施打，小兒麻痺恐將捲土重來，2022年很榮幸我再次來參加並貢獻我的心力，希望大家一起努力杜絕小兒麻痺」。

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