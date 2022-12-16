7-11年菜搶先開箱！星級料理百元開吃 寵物佛跳牆388元
農曆新年即將到來，帶動春節團圓年夜飯與走春送禮的需求倍增，7-11以「錢兔似錦」為主題，推出「星級年菜」、「肖像禮盒」、「名店伴手禮」、「寵物年菜」四大主題。集結13家星級飯店加上米其林美食，讓民眾辦年貨就近買方便吃，包含W飯店「紫艷煙燻沙薑風味春雞」699元、君悅「花椒火烔雞湯」899元，百元價格將奢華料理端回家。最令人驚喜的是今年還有超萌寵物年菜，讓毛孩子團圓飯也不缺席，全家人年尾一起吃頓豐盛的年夜飯。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-ELEVEN預購誌年菜主打「星級年菜」，網羅紫艷餐廳、君悅酒店、涵碧樓、晶華酒店等13家星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳，推出獨家限定商品，即日起至2023年2月3日，年菜預購誌指定商品還可享任選3件92折優惠。同時為方便民眾就近採購外帶年菜，7-ELEVEN年菜預購虛實並進，除了透過門市訂購外，也可使用「i預購」平台下單，預計可帶動業績成長一成以上。
包括台北君悅酒店「君悅臻選精燉花膠火烔雞湯」899元；由國際五星飯店旗下紫艷餐廳主廚監製的「煙燻沙薑風味春雞」699元以及「孜然BBQ燒烤豬肋排」588元、米其林餐盤推薦的「膳馨香薑樹子鮮鱸魚」399元，通通免千元就能無痛入手。
針對過年圍爐必吃的佛跳牆，首次攜手涵碧樓自有品牌之涵碧生活推出「涵碧上湯一品佛跳牆」2688元。此外，7-ELEVEN年菜預購也針對茹素者規劃素食年菜專區，推薦唯一連續五年榮獲必比登推薦的蔬食餐廳推出「祥和蔬食福兔進寶年菜組」五道菜1380元開吃。「i預購」平台則攜手「林聰明沙鍋鮭魚頭」950元、「台中刁民秘罈酸菜魚」666元。今年瞄準近200億寵物食品商機，推出十餘款的寵物年菜及禮盒新選擇，包括「Dr.odin寵物雞腿」、「Abao狗吉跳牆」、HeroMama等名店推出寵物專屬禮盒，通通開封即食超方便。
至於今年的禮盒組，集結美樂蒂、好想兔、蠟筆小新、角落小夥伴肖像禮盒，側背、存錢筒多種用途；還有「復古米袋米香餅」、虹牌X藷童瑤三色芋薯片等多款趣味造型禮盒，絕對送入心坎裡，即日起至2023年1月29日，春節禮盒預購指定商品還可享任選2件95折優惠。