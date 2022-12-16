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哈利與梅根大鬧王室！查爾斯遲不下重手　不拔頭銜原因曝

▲哈利與梅根在婚後不斷爆料王室內幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈利與梅根在婚後不斷爆料王室內幕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

哈利與梅根在脫離王室之後，多次向外界爆料英國王室內幕、控訴不公，與網飛（Netflix）紀錄片下半部也即將在下週四播出，不過儘管夫婦倆與王室之間的關係看似已經緊繃到極點，有王室內部消息人士透露，國王查爾斯三世都不太可能剝奪他們的王室頭銜「薩塞克斯公爵與夫人」。

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綜合外媒報導，哈利與梅根在2018年5月19日結婚，今年9月去世的女王伊莉莎白二世當時在婚禮上授予夫婦倆「薩塞克斯公爵與夫人」頭銜。不料哈利與梅根2020年無預警宣布卸下王室職務，還在去年接受歐普拉專訪爆料，今年更推出了紀錄片影集「哈利與梅根」，另外哈利的回憶錄《備胎》（spare）也預計明年1月出版。

在哈利與梅根一系列爆料、指控王室的舉動，引起外界廣泛批評。有人主張在前3集紀錄片播出，兩人大吐苦水，批評王室時，就應該拔掉他們的皇室頭銜；名嘴摩根（Piers Morgan）更將哈利夫婦形容為2隻毒老鼠（these two poisonous rats），認為查爾斯應該要在哈利與梅根「摧毀王室之前」，剝奪其剩餘的頭銜以及與王室家族的聯繫；也有王室觀察家表示，「考慮到薩塞克斯夫婦把這部劇簡單地稱為『哈利與梅根』，他們自己應該停止使用頭銜，否則就會傳遞出矛盾的訊息。」

不過另外一位王室專家表示，查爾斯不太可能會考慮，主要是因為那顯得太小氣，也太苛刻了。專家認為，若是查爾斯真的拔掉哈利夫婦的王室頭銜，只會讓他們覺得這是王室的「報復行為」，證明王室根本不要他們。

另一方面，根據王室禮儀，即使哈利夫妻倆被剝奪頭銜，梅根仍能依據哈利的正式稱號「亨利王子」（Prince Henry），而享有「亨利王妃」（Princess Henry）的尊號。哈利的全名為亨利．查爾斯．阿爾伯特．大衛（Henry Charles Albert David），但多年來被大眾及媒體習慣暱稱為「哈利王子」。

但由於哈利和梅根直接以自己的名字作為紀錄片名，沒有加上任何頭銜。英國《君王》雜誌（Majesty Magazine）執行編輯李特（Joe Little）說，只要哈利想要，沒什麼能阻止他放棄頭銜。不過有說法指出，哈利與與梅根仍希望2個孩子擁有王室頭銜，但查爾斯可能要等到哈利回憶錄出版後才會做決定。此外，哈利與梅根目前仍被預期出席明年5月的查爾斯加冕典禮。


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