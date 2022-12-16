哈利與梅根大鬧王室！查爾斯遲不下重手　不拔頭銜原因曝

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在哈利與梅根一系列爆料、指控王室的舉動，引起外界廣泛批評。有人主張在前3集紀錄片播出，兩人大吐苦水，批評王室時，就應該拔掉他們的皇室頭銜；名嘴摩根（Piers Morgan）更將哈利夫婦形容為2隻毒老鼠（these two poisonous rats），認為查爾斯應該要在哈利與梅根「摧毀王室之前」，剝奪其剩餘的頭銜以及與王室家族的聯繫；也有王室觀察家表示，「考慮到薩塞克斯夫婦把這部劇簡單地稱為『哈利與梅根』，他們自己應該停止使用頭銜，否則就會傳遞出矛盾的訊息。」
不過另外一位王室專家表示，查爾斯不太可能會考慮，主要是因為那顯得太小氣，也太苛刻了。專家認為，若是查爾斯真的拔掉哈利夫婦的王室頭銜，只會讓他們覺得這是王室的「報復行為」，證明王室根本不要他們。
另一方面，根據王室禮儀，即使哈利夫妻倆被剝奪頭銜，梅根仍能依據哈利的正式稱號「亨利王子」（Prince Henry），而享有「亨利王妃」（Princess Henry）的尊號。哈利的全名為亨利．查爾斯．阿爾伯特．大衛（Henry Charles Albert David），但多年來被大眾及媒體習慣暱稱為「哈利王子」。
但由於哈利和梅根直接以自己的名字作為紀錄片名，沒有加上任何頭銜。英國《君王》雜誌（Majesty Magazine）執行編輯李特（Joe Little）說，只要哈利想要，沒什麼能阻止他放棄頭銜。不過有說法指出，哈利與與梅根仍希望2個孩子擁有王室頭銜，但查爾斯可能要等到哈利回憶錄出版後才會做決定。此外，哈利與梅根目前仍被預期出席明年5月的查爾斯加冕典禮。