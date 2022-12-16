台灣神準心測！找出2023代表色 解鎖你是哪個二次元人物
台灣原創的心理測驗來了，beanfun!漫畫星和文學星近來舉辦雙星年末大賞，透過12道生活情境題找出「找出你的2023代表顏色」，從台灣原創二次元角色中找到與你相似的人物，為2023給出好運方向，讓你一路順風順水旺到2024年。
記者鍾怡婷/綜合報導
心理測驗由公車情境題開始就佈滿陷阱，以黃色書刊《食屍鬼》拉米進行開場，原來身為全校最受歡迎的校花，平常的喜好是看漫畫跟小說，不過根據直覺當你上公車後偶遇她，她將正好在看哪本書呢？第3道題結合《偷聽史多利─誰在偷看？》的黑傘男驚悚畫面，輕輕拍了你的肩膀，你會覺得他是誰呢？
最後來到歲末年初最令人期待的活動就是尾牙啦！想想自己一年的辛勞，在尾牙上獲得犒賞也很正常吧！但等等充滿矛盾的選項是怎麼回事，上台表演10分鐘與和老闆同桌吃飯，這種只會出現在矛盾大對決的選項到底要怎麼選？直覺測驗共有12題，題目不會太過刁難，其中還有很多令人噴飯的題目跟答案，大家有空可以來玩玩，看看你在2023年的代表色是什麼，一起迎接開心的一年吧！
最終的結果圖除了有你的2023代表色外，還有對應的漫畫、小說角色，像若是代表色為「發財金」相對應的角色就是漫畫《來補來坦來輸出》的主角艾姆，去看了漫畫之後，艾姆果然是發財金的代表，畢竟只要在遊戲中打她之後，就會有很多錢錢入袋，至於為什麼？大家做完測驗都可以去看看漫畫、小說，看這些顏色對應的角色是不是跟自己很相似。