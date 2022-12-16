快訊／本土確診＋15316！死亡個案增24人　境外移入100例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為14例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月25日至12月12日，死亡日期介於6月6日至12月13日。
指揮中心說明，今日新增100例境外移入個案中，45例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(3例)，中國、日本、美國、紐西蘭、荷蘭、菲律賓、越南及韓國(各1例)移入，另89例感染國家調查中。入境日期介於今年11月15日至12月15日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,409,666例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,861,425例排除)，其中8,547,315例確診，分別為38,627例境外移入、8,508,634例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,820例COVID-19死亡病例，其中14,803例本土，個案居住縣市分布為新北市2,892例、台北市1,612例、台中市1,574例、高雄市1,447例、台南市1,107例、桃園市1,098例、彰化縣926例、屏東縣578例、雲林縣485例、南投縣484例、苗栗縣408例、嘉義縣386例、宜蘭縣318例、基隆市311例、花蓮縣258例、嘉義市251例、新竹縣246例、台東縣191例、新竹市159例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。