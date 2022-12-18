國防授權法案提供軍援　美國更關心台灣兵役何時延長

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國防預算大致分為人員維持費、作業維持費、軍事投資費等三大類，長年以來，國軍國防預算中人員維持費超過4成，將近5成，導致作業維持費與軍事投資預算遭到排擠，對於武器保養、軍購造成衝擊，美方就經常呼籲台灣提高國防預算。
2018年1月1日開始實施募兵制，非志願役而達到役齡的常備役男性則改服4個月軍事訓練役，訓練成為合格步槍兵。但美方認為在兩岸局勢緊張下，4個月軍事訓練役男根本無法保衛家園，多次建議台灣延長役期，在俄烏戰爭爆發後，府院也希望順水推舟恢復至10到12個月役期，但是沒想到執政的民進黨在11月26日的九合一選舉大敗，擔憂宣布役期延長讓年輕選票持續流失，讓執政當局遲遲不敢公布。
由於法規規定每年元旦起，為役期的起徵日，如果拖到明年公告，就要再等到隔一年後的元旦，才能開始上路，因此國防部傾向於今年年底前公告兵役延長。但府院認為年底前宣布兵役延長，等於是2024年元旦開始實施，勢必會傷害2024年總統與立委選情，因此總統府與國防部才會說法不一，府方對外澄清「兵役延長目前無確定時程。」
役期恢復為一年，除了選舉考量外，軍中教官不足與硬體設施獲得也是難題。現在國軍員額近18萬人，恢復1年役期後至少要增加8萬兵員，部隊重新編制後要去哪裡找那麼多教官訓練多出來的兵？裁軍之後許多營區移撥給國有財產局，再移交給地方政府，現在多出來的兵要哪裡去找營舍安置？恐怕都是讓軍方傷腦筋的難題。