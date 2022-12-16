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特企／「倍」受矚目　倍思大生技突破疫情重圍穩健成長

▲倍思大生技執行長蘇志仁（右三）邀請隆遠集團董事長莊子華（左三）、淡江大學前執行長吳錦全教授（右二）以及董監事，參加倍思大生技總部喬遷揭牌儀式，期望在大家共同努力之下，能為台灣生技產業的未來貢獻一份心力。（圖／品牌提供）
▲倍思大生技執行長蘇志仁（右三）邀請隆遠集團董事長莊子華（左三）、淡江大學前執行長吳錦全教授（右二）以及董監事，參加倍思大生技總部喬遷揭牌儀式，期望在大家共同努力之下，能為台灣生技產業的未來貢獻一份心力。（圖／品牌提供）

本報訊

新冠肺炎疫情期間，國內外景氣不佳，不過生技醫療產業表現亮眼，其中包括國內知名的臨床試驗受託機構「倍思大生技股份有限公司」，在疫情期間逆勢成長，在日前擴大徵才並且在12月15日舉行新辦公室的喬遷揭牌茶會。在執行長蘇志仁的邀請下，隆遠集團莊子華董事長、淡江大學前執行長吳錦全教授以及倍思大董監事一起共襄盛舉，期望一同出發為台灣生技醫藥發展盡一份心力。

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「倍思大生技」執行長蘇志仁在致詞的時候表示，「倍思大生技」從2013年成立至今歷經十年，目前不僅是國內首屈一指的臨床試驗委託（CRO）公司，更是唯一純本土的CRO公司。雖然過去兩年面臨新冠肺炎疫情的衝擊，面臨非常大的挑戰，但是在全體同仁努力之下，協助國內外藥廠或醫藥器材廠商順利推出新藥或新產品，造福更多需要幫助的人，也因此引起日韓及美國的相關業者注意到倍思大生技的真實力。

由於公司業務隨著國際臨床試驗的需求而增加，執行長蘇志仁日前決定將總部辦公室搬遷到新址，他強調，「倍思大生技」搬遷新址不只考量到招募更多人才的需求，更希望在寬敞舒適的辦公空間、上班通勤的便利以及辦公室周遭的生活便利性等等條件之下，激勵同仁能有更好的工作效率，並且在業績蒸日上之際，倍思大生技也能成為員工口中的幸福企業。

而前來參加喬遷茶會的貴賓，隆遠集團莊子華董事長也讚許，生技產業是國家發展的重點項目，倍思大生技在臨床試驗領域扮演重要角色，執行長蘇志仁非常有心要打造舒適方便的工作環境，期許倍思大生技未來能為國家社會貢獻更多心力。淡江大學前執行長吳錦全教授則表示，執行長蘇志仁在淡江大學就讀期間就是一位有理想、非常認真的學生，沒想到「統計」竟然可以讓他變成老闆還應用在生技產業，期許倍思大生技可以持續成長。

面對新冠肺炎進入後疫情時代，社會整體環境和經濟表現依舊面臨挑戰，執行長蘇志仁認為，生技醫藥產業是台灣發展的重點項目，而倍思大生技在臨床試驗領域深具國際競爭力，不論技術和服務都深獲生技公司及各大藥廠的好評，作為台灣本土CRO產業龍頭，希望能夠以台灣為中心、世界為夥伴，在生技醫藥產業以及臨床試驗領域有更多貢獻，達成永續經營、回饋社會的目標。

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