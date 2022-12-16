特企／「倍」受矚目　倍思大生技突破疫情重圍穩健成長

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由於公司業務隨著國際臨床試驗的需求而增加，執行長蘇志仁日前決定將總部辦公室搬遷到新址，他強調，「倍思大生技」搬遷新址不只考量到招募更多人才的需求，更希望在寬敞舒適的辦公空間、上班通勤的便利以及辦公室周遭的生活便利性等等條件之下，激勵同仁能有更好的工作效率，並且在業績蒸日上之際，倍思大生技也能成為員工口中的幸福企業。
而前來參加喬遷茶會的貴賓，隆遠集團莊子華董事長也讚許，生技產業是國家發展的重點項目，倍思大生技在臨床試驗領域扮演重要角色，執行長蘇志仁非常有心要打造舒適方便的工作環境，期許倍思大生技未來能為國家社會貢獻更多心力。淡江大學前執行長吳錦全教授則表示，執行長蘇志仁在淡江大學就讀期間就是一位有理想、非常認真的學生，沒想到「統計」竟然可以讓他變成老闆還應用在生技產業，期許倍思大生技可以持續成長。
面對新冠肺炎進入後疫情時代，社會整體環境和經濟表現依舊面臨挑戰，執行長蘇志仁認為，生技醫藥產業是台灣發展的重點項目，而倍思大生技在臨床試驗領域深具國際競爭力，不論技術和服務都深獲生技公司及各大藥廠的好評，作為台灣本土CRO產業龍頭，希望能夠以台灣為中心、世界為夥伴，在生技醫藥產業以及臨床試驗領域有更多貢獻，達成永續經營、回饋社會的目標。