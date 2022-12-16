仁寶5G實現智慧醫療整合　打破遠距問題加速偏鄉醫療

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神寶醫資總監范瑋益表示，5G應用在超音波遠距診療最大的效益就是減少延遲，感測回饋到命令送達的時間差變小，使得操縱延遲感降低。延遲過高容易讓醫師誤以為遠端超音波探頭還沒到達想要的位置或施力太小，因而增加移動距離與力道，輕者超音波成像不佳，重者可能令病患感到不適。
仁寶集團手持無線超音波產品具備獨家的專利技術，完全自主開發製造超音波最關鍵探頭模組、軟硬體系統及影像處理演算法，從裡到外均為台灣製造，尺寸相較於傳統落地式超音波輕巧許多，設備只有口袋般的大小，輕巧好攜。搭配5G連網便可落實遠距及行動醫療服務，不僅在防疫期間能提供遠距即時會診服務，以減少醫護的感染風險，未來更拓展遠距醫療照護。
仁寶電腦與資策會共同開發的5G小基站低延遲傳輸技術，除使用在仁寶電腦與工研院共同合作的5G無人機操控競速外，該技術也應用於本次遠程超音波檢測的智慧精準醫療上，讓醫師可以直覺地無懈操作遠端手持超音波檢測儀器，達成人機協作、人機一體的順暢檢查。
仁寶結合資策會及工研院整合開發5G超音波遙控技術，並與電信業者合作加速、加量建置偏鄉地區5G基地台網路，預計5年內將使國內偏鄉人口密集區，如：新北市、新竹縣區域內擁有5G信號涵蓋，不但保障偏鄉居民的通信權益，縮短城鄉數位落差。5G技術的到來，仁寶看到智慧醫療的更多可能性，不僅僅是遠距醫療和居家看護的應用，更重要的是可以縮短城鄉差距，讓偏鄉的居民能有更多的醫療選擇。