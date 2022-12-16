台電虧損再擴大？發言人吳進忠揭民生電價調漲可能性

台電今（16）日召開2022年股東臨時大會，提出累積虧損1723億元達實收資本額二分之一報告，會前，台電發言人吳進忠針對台電虧損是否會再持續擴大表示，應該還是會維持現在的狀態，因為發電燃料成本占整體供電成本5至6成，若日後無法恢復平穩，經營壓力仍會持續加大。台電虧損有成本的壓力，各界關切明年的民生電價有沒有可能調漲？他回應，台電身為國營電力公司，最重要的是維持供電的穩定，電價則有專屬電價的審議機制，台電會滾動檢討、掌握變數，並在審議會中，跟委員報告台電的成本概況，最後尊重委員會的審議結果。
記者鄭妤安／台北報導
截至今年10月底，台電累計虧損達1723億元，已達實收資本額3300億元的二分之一，對此，吳進忠今日稍早在台電股東臨時大會會前指出，台電虧損背後的主要原因，還是由於國際染料價格高漲所致。
媒體提問，台電的虧損有成本的壓力，各界關切明年的民生電價有沒有可能調漲？他回應，台電身為國營電力公司，最重要的是維持供電的穩定，電價則有專屬電價的審議機制，台電會在審議會中，跟委員報告台電的成本概況，並尊重委員會最後的審議結果。
不過，吳進忠也說，煤價變動很快，所以仍然要滾動觀察，如果化石燃料價格仍然居高不下，以目前狀況，燃料的購入成本還是會比較高，至於虧損會不會再擴大？他回，應該還是會維持這樣的狀態，因為發電燃料成本占整體供電成本5至6成，若日後無法恢復平穩，經營壓力會持續加大。
吳進忠提到，增資1500億是加強電力穩定的建設計畫，讓台電做電源開發跟電網建設的資本投資，這是政府對台電的支持，明年的狀況當然還要滾動式檢討，因為仍有很多變數，觀察第4季用電成長看起來比去年減緩，但明年最大的變數還是在化石燃料，煤跟天然氣的價格變動會造成很大的影響，台電會滾動檢討、掌握變數。