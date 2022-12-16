年關將近　高市警局自12月起加強酒駕執法作為

有鑑於疫情逐步解封後，各地飲宴風氣盛行，為保障市民用路安全，要求各單位再提升取締酒後駕車強度，高市警局12月份起加強執法作為，不論日夜間均展開「多點式路檢」大執法，針對危害性較大之汽車列為重點攔查對象，除汽機車酒駕外，微型電動二輪車，亦加強攔查、取締，以嚇阻民眾僥倖心理，防患未然，以保護市民大眾的安全。
記者郭凱杰／高雄報導
經統計111年1至11月發生酒後駕車肇事323件，較去年同期發生378件，減少55件(-15%)、酒後駕車取締9,861件，較去年同期取締8,575件，增加1,286件(+15.1%)，其中又以，歲末年終尾牙、耶誕節、跨年聚餐等邀約增多，再適逢冷氣團即將南下，各地氣候急遽降溫，致使民眾聚會飲酒機會增加。在警方強力取締及落實宣導工作之下，酒駕事故較去年同期有顯著下降，警方仍將持續強化取締酒後駕車作為。
高市警局呼籲，歲末聚餐民眾飲酒後切勿駕駛車輛，重申本局對於酒駕零容忍之態度，將以更強力之執法作為確保市民安全、提供市民安心的居住環境。呼籲各餐廳業者提醒顧客，酒後不開車，提供代叫計程車或安全代駕服務，再次呼籲民眾萬不可酒駕，不可害人害己，警方絕對嚴正執法，保護用路人行的安全！