台南電動二輪車最高補助2.7萬12/31截止申請

台南市111年加碼補助換（新）購電動二輪車方案進入倒數，96年6月30日前出廠的老舊機車換購或新購電動二輪車，含中央補助在內，最高享有政府2萬7千元補助，有意換(新)購電動二輪車的民眾，務必把握12月31日最後截止日期。
記者張振興/台南報導
台南市長黃偉哲表示，電動二輪車低噪音、無污染排放，再加上政府多方鼓勵，台南市電動二輪車數量近年來直線攀升，電動二輪車相較燃油車，除了環保減碳、免排氣檢驗外，還有需要維護項目少、低竊盜、低噪音等優點。以往民眾擔心充電或換電池不便、續航力不佳等問題，在電池技術進步下，使用環境已越來越友善，台南市現有594個充電站、399處換電站，市區每座換電站距離平均低於350公尺。
環保局指出，淘汰使用15年以上的老舊機車(96年6月30日前出廠)並換購或只單純購買電動二輪車，都可以依照「淘汰老舊機車及換購低污染車輛補助方案」申請補助。台南市民須在111年12月31日前(含)完成換購或新購，而且最遲須在112年1月10日前（含）提出申請才符合申請資格。
環保局長謝世傑提醒，使用老舊燃油機車不僅污染量高，遭遇攔檢若排氣不合格，還會收到罰單，在全球暖化議題當下，改用電動二輪車，以電代油才環保。111年補助方案已進入最後倒數，有需要的市民可到台南市「機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」線上系統和環保署「廢車回收一站通」網站(https://reurl.cc/12Wd59)申辦。