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學校未依法開放外穿禦寒衣物　教育部：持續督導、祭懲處

▲對於青民協指學校未依法開放外穿禦寒衣物，教育部今（16）日回應，將持續督導，若未改善將列成績考核、獎補助參據等。（圖／NOWnews資料照）
▲對於青民協指學校未依法開放外穿禦寒衣物，教育部今（16）日回應，將持續督導，若未改善將列成績考核、獎補助參據等。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

入冬首波寒流週末報到，但青民協今（16）日指出，部分學校無視教育部規定，未開放學生外穿禦寒衣物，並對學生穿帽T、圍巾、毛帽有所限制。教育部回應，將持續督導，若未改善，國立學校將列入相關人員成績考核辦法、私校則列入獎補助經費參據，並在111年起，針對地方政府督導情形，列入中央一般教育補助款考核項目。

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青民協表示，今年許多學校新增轉彎限制，學生要穿禦寒衣物的前提，必須把學校校服外套、毛衣等都穿上後，才能將禦寒衣物外穿，像在「包肉粽」，或規定低溫達15度、寒流來的那幾天才開放。

教育部回應，國教署已於今年10月17日函文學校重申，天冷時，學校應開放學生得依個人對天氣冷、熱之感受，在校服內及外均可加穿保暖衣物，由學生主觀感受決定是否添加保暖衣物，尊重學生自主權及健康權，以維護學生權益。

教育部表示，國教署一接獲有學校違反服儀規定的陳情信，第一時間即依行政權責，由該署進行查處或函請地方政府查處，並追蹤後續改善情形。若主管機關介入督導後，學校仍未具體改善，國立學校將列入相關人員成績考核辦法；私立學校則列入獎補助經費參據，並依私立學校法第55條辦理。

針對教育部主管學校，亦會納入簡任視察視導重點，持續督導重點學校至改善為止；另針對地方政府督導學校的服裝儀容規定落實執行情形，自111年起已列入中央對地方政府一般教育補助款考核項目。

教育部表示，依中小學學生服裝儀容規定之原則，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，制服、運動服、校服外套均屬校服之範疇。國教署會持續重申及督導學校及地方政府，依上開規定辦理，即天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。

另外，青民協稱新竹市曙光女中學生反映，學校主任、教官會隨機抓帽T、帽子外露的學生、且強行將學生帽子塞入校服內。

曙光女中回應，學校並未限制學生，校內隨處可見帽T、帽子外露的學生，僅提醒學生穿著要得體及保暖，可能少部分學生誤解學校的說法。

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