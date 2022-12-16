蔡康永考慮主持「老人版」《康熙》　首集來賓想找她

許久未露臉的蔡康永，近期於國際知名畫廊「白石畫廊」舉辦創作展，今（16）日正式開展，張小燕、吳青峰親自到場力挺，此外，周杰倫、小S等藝人也買下作品以表支持。日前小S曬出與蔡康永一同看展的合照，下方有許多網友留言敲碗全新一季《康熙來了》，而蔡康永稍早也分享內心真實想法。
記者侯家瑜/台北報導
蔡康永坦言有想過要主持「老人版」的《康熙來了》，「我跟小S都不得已要成為前輩，前輩同時也成為長輩。」也提到目前還沒有一檔節目，能大方用「長輩」的主題來詮釋、製作，至於未來是否會著手，蔡康永表示會再認真考慮，也沒有把話說死，「對於是否能讓觀眾，再感到有趣，確實還是有很多考量。」認為現在部分人，還是有其他不同的管道可以獲得樂趣，不見得一定要從看節目來放鬆。
談到來賓人選，蔡康永表示張小燕會是他第一考量，一方面是自己似乎還沒有好好訪問過對方，另一方面是想符合開節目的初衷，就是找前輩分享對於「上了年紀」的看法。不過蔡康永直言，主持節目目前不在計畫中，雖然有人來談過，但仍認為自己已經在電視圈畢業，沒有一定要再做以前做過的事，還有其他挑戰可以嘗試。
周杰倫是首位參展賓客，還買下3幅作品，讓蔡康永相當感動，表示從對方身上獲得不少觀點，「杰倫說他只會選會令他開心的作品，他告訴我要永遠看向正面，我就覺得我要帶給別人溫暖、鼓勵，而不是讓看了我作品的人，會越來越沮喪。」