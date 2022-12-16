▲ 設永續為經營策略，米其林 Pilot Sport EV 預告明年導入

作為業界領導品牌的米其林因應汽車市場趨勢，已於今年 (2022年) 替消費者帶來新能源車專用的e.PRIMACY、休旅車胎款PRIMACY SUV+及性能車用胎PILOT SPORT 5等新胎款，完整布局台灣市場產品陣容。如今因應全球車輛產業趨勢的變化，將再導入專為高性能電動車所研發的Pilot Sport EV，秉持永續「4R戰略」與「優異性能 直到最後一里」PMTL理念宗旨，米其林將為電動車市續寫美好未來。
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米其林早於2016年即宣布推動輪胎「4R戰略」– Reduce減量、Reuse再使用、Recycle再利用、Renewable再生復原，透過品牌嶄新科技技術率先實踐環境永續宗旨，目標更在2050年實現碳中和以及使用100%可持續材料生產輪胎；此外，米其林深知減量製造是降低環境負擔最有效的方法之一，因此為了提升輪胎長里程性能，同時減少二氧化碳排放量與輪胎原材料消耗，米其林透過最新產品科技，致力提升在輪胎安全、節能及高里程等目標，所有米其林新胎或是磨耗過後的輪胎，都將維持一貫既有的優異性能，不因時間的推移妥協各方表現，力求達到輪胎「優異性能 直到最後一里」(Performance Made To Last，PMTL)。
除了實現環境永續承諾外，米其林對於滿足不同消費者的多元需求同樣不遺餘力，面對現今車市爆發性成長的電動化趨勢，依舊為消費者備齊最合適的產品選擇，除了今年 (2022年) 所帶來專為新能源車開發，能創造最佳續航里程與有效提升駕乘舒適感的e.PRIMACY外，因應高性能電動車的強勢增長，米其林將於明年 (2023年) 導入專為高性能電動車研發的全新產品Pilot Sport EV，結合能滿足新能源車需求的e.PRIMACY，米其林將為電動車市提供完整、多元且全面的產品陣線，無論在性能、舒適及節能等範疇上，皆能守護消費者每一趟精彩旅程。