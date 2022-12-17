今日來講股／美4經濟數據牽動台股　鮑爾鷹派回吐漲幅

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然而美國CPI指數比預期還來得更低，市場會想說通膨舒緩了，那美國升息幅度會放緩，因此美股走揚，台股也跟著上漲200多點。隨後美國聯準會宣布升息2碼，幅度符合市場預期，因此當天台股也沒有太大的波動，主要是聯準會主席鮑爾在盤後發表了偏鷹派的談話。
丁彥鈞表示，鮑爾暗示2023年雖然升息放緩或是停止，但不會馬上下降，大概要等到2024年才有機會調降，也因此美股暴跌，台股也無法置身事外。再加上美國零售指數是衰退的，比預期來得更糟，且美國儲蓄率降到2008年金融海嘯以來的新低點，只剩2.3%，這代表東西越來越貴，大家買不起只好用之前的儲蓄來消費，或是借信用卡以及使用信用貸款。
產業面部分，丁彥鈞指出，美國現在電子業庫存水位過高，如果消費力道下滑也代表廠商的存貨需要比較多的時間去化，這部分對產業來說也有隱憂。至於台灣央行宣布升息半碼，其實符合市場預期，對股市來說應該不會有太大的影響，台股主要是與美股連動性較高。
另外，就通貨膨脹或是經濟成長率而言，丁彥鈞認為明年台灣通膨大概會下降到2%以下，是比較健康、有助於經濟成長的通膨，且他也認為台灣央行升息大概已經進入尾聲，如果明年通貨膨脹率低於2%的話，不升息的機率比較高，如果不升息，其實房貸族可以稍微喘口氣。
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