美出手！長江存儲被列黑名單　2024後恐淡出3D NAND市場

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長江存儲被列入實體清單後除了產出影響之外，TrendForce亦觀察到非中系客戶對於採用長江存儲技術的態度已轉趨保守。目前美系智慧型手機客戶已暫緩採購該公司NAND Flash產品；同時，原已在進行YMTC client SSD產品驗證的PC OEMs，也暫停導入動作。TrendForce研判，後續YMTC業務發展恐將僅限縮於中國地區，連同高層數製程轉進受到極大限制，逐漸失去透過產能擴張而放大市占的機會。
此外，長江存儲遭列實體清單後，若因美國設備管制擴大至荷、日系DUV設備，而導致關鍵設備難以取得，TrendForce認為，2024年以後，當其他NAND Flash原廠主流3D製程普遍將邁入2XXL世代，甚至有機會量產近300L NAND Flash產品，長江存儲將因製程停滯逐漸失去成本競爭力使得市占率持續萎縮。除了持續向美國爭取自實體清單移除外，該公司後續不排除有退回生產2D NAND，抑或轉型為成熟製程邏輯IC供應商等可能性。
隨著長江存儲於2023年供給位元再次下修至年衰退7%，整體NAND Flash產業供應位元成長率也同步下滑至20.2%，全年供需曲線（Sufficiency Ratio）將從3.6%收斂至2.3%。除了供給位元有所收斂，TrendForce看好未來enterprise SSD受惠價格彈性的需求增長，不排除NAND Flash於明年下半年出現吃緊的可能性。各品牌有可能提早於2Q23擴大備貨動能，NAND Flash價格屆時出現持平的可能性大增，而自3Q23起NAND Flash均價可望獲得支撐而開始反轉向上。