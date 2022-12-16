阿舍乾麵聯名新楓之谷！吃乾麵送虛寶 首日賣破10萬包
快煮麵「阿舍乾麵」攜手遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》跨界聯名，以遊戲角色為靈感設計，研發打造出全新聯名口味「紅油擔擔」，再送《新楓之谷》遊戲虛寶，除了包包有獎外，還有機會抽中獨家限定的「甜蜜糖果造型時裝」，輸入3次序號加碼送聯名造型椅子。聯名商品上架第一天即熱銷賣破10萬包，限量聯名禮盒更是早早就已經搶空，發表會現場也有許多遊戲粉絲到場，搶先品嘗聯名新口味商品。
記者鍾怡婷/綜合報導
「阿舍乾麵」與《新楓之谷》展開跨界聯名，今（16）日舉辦聯名發表會，吸引眾多粉絲到場參加，聯名商品將自12月初一路開賣至2023年2月28日。「阿舍乾麵」以遊戲角色的個性、形象轉化為味覺的感受，耗時半年研發推出「紅油擔擔」新口味，嚴選白芝麻，經由重烘焙將芝麻的香氣完整保留，搭配烏醋與辣油的酸辣香氣，搭配上阿舍特殊的「流星麻花麵」可以更好吸附醬汁，只要煮8分鐘就能輕鬆上桌。
聯名口味除了「紅油擔擔」外，超人氣的「流星拌麵榨醬口味」、「流星拌麵紅燒牛肉風味」也化身《新楓之谷》限定包裝，購買就可獲得序號貼紙，包包有獎，還有機會抽中獨家「甜蜜糖果造型時裝」，同遊戲帳號輸入三次序號，額外加碼領取「聯名限定造型椅子」。玩家們上遊戲橘子官方臉書團參與活動，還有機會獲得1萬元GASH點數、一個月份的「阿舍乾麵」。
阿舍乾麵近幾年不斷推出新品，今年也成功讓阿舍乾麵進軍澳洲第一大通路（Woolworths），明年預計將在馬來西亞通路開賣，將MIT美味發揚海外。總經理羅大為接受訪問時透露，今年阿舍乾麵全球銷售總額創下歷年新高，過去首創非油炸方式製作「方塊狀」即食麵體，明年也會持續研發新技術，推出更多令人意想不到的麵食產品，力求即食麵在方便的同時也兼顧健康飲食。