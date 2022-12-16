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《傳、傳》電影規格製作　讓後生瞭解屬於台灣的客家工藝

▲現場五位師傅與客傳會董事長陳邦畛（右三）、導演吳慧玲（右四）合影。（圖／品牌提供）
▲現場五位師傅與客傳會董事長陳邦畛（右三）、導演吳慧玲（右四）合影。（圖／品牌提供）

本報訊

客家公共傳播基金會今（16）日在光點華山電影館舉辦《傳、傳》感恩記者會暨紀錄片放映會，並由客傳會董事長陳邦畛頒發感謝狀予5位客家傳統工藝大師，陳邦畛指出，《傳、傳》以電影高規格拍攝，希望讓年輕後生能透過影片瞭解客家老師傅的手藝，歡迎大家能把握機會共下欣賞屬於台灣客家自己的紀錄片。

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放映會現場接連播映了《傳、傳》系列的《戴阿爐—國寶級竹藝大師》、《洪東漢—鉛字活版印刷》、《劉昌盛—製糖》、《涂泉明—台灣最後一位養蠶人》、《林岳爐—廟宇彩繪》以及《曾學政—客家神祖牌》等6部影片，透過電影院螢幕，完整呈現拍攝團隊的運鏡與剪輯的細膩。

陳邦畛表示，在新媒體時代，客傳會希望透過拍攝精緻的紀錄短片《傳、傳》，讓年輕後生能夠透過手機就瞭解客家老師傅的手藝、知悉這些精緻的工藝技術的重要性。《傳、傳》每一部影片長度都是5分鐘，但製作團隊卻是以電影高規格拍攝，現今很難得可以在電影中看到客家，歡迎大家可以共同欣賞這系列客家人的電影。

▲製作人兼導演吳慧玲表示，《傳、傳》秉持著傳承客家老師傅手工藝的精神，無論是老師傅的手藝，甚至影像都是客家珍貴的歷史。（圖／品牌提供）
▲製作人兼導演吳慧玲表示，《傳、傳》秉持著傳承客家老師傅手工藝的精神，無論是老師傅的手藝，甚至影像都是客家珍貴的歷史。（圖／品牌提供）
製作人兼導演吳慧玲表示，《傳、傳》秉持著傳承客家老師傅手工藝的精神，無論是老師傅的手藝，甚至影像都是客家珍貴的歷史。非常感謝每一位師傅在影片拍攝期間的協助，讓團隊可以在短短的時間完整呈現師傅數十年的手藝，希望大家可以對師傅給予最高的尊敬。

陳邦畛也頒發感謝狀予戴阿爐、洪東漢、劉昌盛、涂泉明與林岳爐等5位師傅以及製作人兼導演吳慧玲。並請大家上台分享傳統工藝的甘苦談，師傅們都相當謙虛，儘管從事傳統工藝相當辛苦，但紛紛表示會繼續堅持傳承客家，傳承這些技藝；主持人李佳也直呼自己就是《傳、傳》粉絲，能在電影院看到影片放映相當感動。

▲客傳會董事長頒發感謝狀予林岳爐師傅（左）。（圖／品牌提供）
▲客傳會董事長頒發感謝狀予林岳爐師傅（左）。（圖／品牌提供）
客傳會推出兩季《傳、傳》共21集紀錄短片，希望透過記錄「傳奇」的過程，共同「傳承」精緻手工技藝，取深入拜訪竹藝、養蟬、製香、鉛字活版印刷、廟宇彩繪、神祖牌位等老師傅，以全程客語、5分鐘紀錄片的形式，搭配流暢的運鏡與剪輯技巧，帶領大家看見台灣客家工藝大師們的職人文化，並認識逐漸凋零的客家工藝職人一生追求極致的精神。

《傳、傳》推出以來榮獲國內、外諸多影視大獎，包括「2022福爾摩沙國際電影獎」傑出紀錄短片獎、策展人獎與最佳紀錄短片攝影獎，「2022巴黎藝術與電影獎」最佳紀錄短片、入選「2022印度浦那短片節」、「2021亞洲影藝創意大獎」最佳短片格式內容國家優勝，以及「2021亞洲影藝創意大獎」最佳短片格式內容國家優勝等獎項。

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