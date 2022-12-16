哈韓族快衝！韓劇場景神還原來台 歐爸驚：逼真到像回家
▲喜愛看韓劇的朋友一定不陌生，「布帳馬車」是韓國街邊文化最具代表性的場景，在許多韓劇都會出現，連韓國主廚孫榮也說「真的很逼真」！（圖／記者汪睿琦攝）
記者汪睿琦/綜合報導
2022-12-16 17:39:06
疫情阻擋的不只是民眾出國，還有在台灣發展的外國人也直呼「3年沒回家」！在YouTube坐擁24萬粉絲愛戴的歐爸主廚孫榮就說，時常想念家鄉、想找韓國商品，在台灣卻頗難找到相當道地的產品。沒想到現在有了「K-FEVER魅力韓國盛典」，即日起在新光三越台北站前店熱鬧登場，展場內不僅有各式道地韓國小吃，像是辣炒年糕、魚板湯，還有當地人冬天必吃的韓式鯛魚燒等等，買完小吃後旁邊還有「布帳馬車」可以立刻坐下來吃，場景相當道地直接搬運來台！另外還有文創一條街，「JOGUMAN」、「3MONTHS」等韓國爆紅文創商品限定販售；K-FEVER MART韓國食品超市販賣各式各樣餅乾、燒酒，孫榮一看更親切直喊：「有我從小吃到大的餅乾。」最後更親切用韓文向各位喜歡韓流文化的粉絲們推薦，可以到K-FEVER魅力韓國盛典GET同款了！
在YouTube坐擁24萬粉絲愛戴的歐爸主廚孫榮今天開展站台時表示，來台灣發展已經第8個年頭，其中最近3年來根本無法回韓國，讓他格外想念家鄉。剛好這次「K-FEVER魅力韓國盛典」一直開展到明年1/8，裡面有各式各樣在韓國才找得到的零食、小物，讓孫榮彷彿一秒回到韓國。孫榮也說，過去只能在西門町等地方找到類似韓國小物的店家，這次主辦直接把韓國文化搬來台灣，像是在展場中到處都能找到的「JOGUMAN」小恐龍家族、麵糰貓咪「3MONTHS」等等，讓孫榮萌翻直呼「我非常高興！」個性熱情的孫榮也親切的用韓文向喜愛韓流文化的朋友們喊話，希望這次的盛典能多少紓解對韓國的想念，並開心滿載而歸。 ▲這次「K-FEVER魅力韓國盛典」一直開展到明年1/8，裡面有各式各樣在韓國才找得到的零食、小物，讓孫榮彷彿一秒回到韓國。（圖／記者汪睿琦攝） 亮點一：原汁原味布帳馬車來台 體驗韓式街邊小吃文化 喜歡看韓劇的朋友們都知道，路邊吃小吃、喝燒酒是當代韓國人最愛的消遣之一，紅色布帳下擺放著桌椅，沒體驗過真的不能自稱是「KPOP粉」！「K-FEVER魅力韓國盛典」將韓國街邊布帳馬車神還原，透過橘紅色布幕、昏黃小燈串營造道地風味，不用飛韓國即可體驗韓劇中的經典場景。小吃街區提供辣炒年糕、韓式鯛魚燒、魚板湯，韓國新鮮直送食材，在冷冷的冬季呈現出最傳統、最道地的韓式美味！今記者實際走訪，立刻忍不住想喊出「歐爸～」了呢。 亮點二：Made In Korea零食、燒酒全都有 必逛超市來挖寶 去韓國旅遊除了各大紀念品店，一定要逛的就是當地的便利店啦！現在不用飛就可以逛道地便利店，相當推薦魅力盛典中的期間限定K-FEVER MART 韓國食品超市，攤內嚴選韓國在地經典食品，包括人氣熱銷Top4韓團BTS代言的香蕉牛奶、道地的韓國啤酒、大小孩都喜歡的海苔酥、牛角餅乾等，一網打盡韓劇韓綜明星零食點心，想囤貨人氣韓國食品不用再找代購，直接在「K-FEVER MART」一站購足。今（16）日出席的孫榮主廚看到也直呼懷念，「裡面有我從小吃到大的餅乾，還有來自濟州島的燒酒，都是在韓國長大的回憶。」 亮點三：爆紅文創角色藏身其中 JOGUMAN文創限定販售中 除了韓國人氣美食外，盛典內最不可錯過的就是韓國超人氣IP的各類韓式超可愛小物！包括敘述平凡無奇恐龍一系列幽默故事的「JOGUMAN」、像是貓咪實際卻是生麵糰的懶萌插畫「3MONTHS」、崇尚自由的無業老虎「MUZIK TIGER」、大家最熟悉的微笑檸檬「SECOND MORNING」、平凡市民的大叔感「AJASSI」、可愛韓國狗狗的「1107」等，各種療癒、文青、潮流的韓流設計小物一字排開，現場還設置「JOGUMAN」的大型模型地標、文創角色打卡牆以及時下最流行的拍貼機等等，絕對讓大家拍好拍滿，沈浸在韓系療癒泡泡中。 ▲「K-FEVER魅力韓國盛典」將韓國街邊布帳馬車神還原，透過橘紅色布幕、昏黃小燈串營造道地風味，不用飛韓國即可體驗韓劇中的經典場景。現場還提供辣炒年糕、韓式鯛魚燒、魚板湯，簡直化身韓劇男女主角！（圖／記者汪睿琦攝） ▲去韓國旅遊除了各大紀念品店，一定要逛的就是當地的便利店啦！現在不用飛就可以逛道地便利店，相當推薦魅力盛典中的期間限定K-FEVER MART 韓國食品超市，攤內嚴選韓國在地經典食品，不用等代購一次買齊！（圖／記者汪睿琦攝） ▲▼人氣熱銷Top4韓團BTS代言的香蕉牛奶、道地的韓國啤酒、大小孩都喜歡的海苔酥、牛角餅乾等，一網打盡韓劇韓綜明星零食點心，想囤貨人氣韓國食品不用再找代購，直接在「K-FEVER MART」一站購足。（圖／記者汪睿琦攝） ▲除了韓國人氣美食外，盛典內最不可錯過的就是韓國超人氣IP的各類韓式超可愛小物！現場還設置「JOGUMAN」的大型模型地標、文創角色打卡牆以及時下最流行的拍貼機等等，絕對讓大家拍好拍滿，沈浸在韓系療癒泡泡中。（圖／記者汪睿琦攝） ▲▼韓流文創一條街能讓喜愛文創小物的朋友們一次買好買滿。（圖／記者汪睿琦攝） ▲現場設置時下最流行的簇絨槍地毯課程（Tufting），親手做出屬於自己的回憶。（圖／聚塔創意提供）
▲即日起至1/8（日），新光三越站前店舉辦「K-FEVER魅力韓國盛典」，將滿滿韓式文化搬來台灣，歡迎各位喜愛韓流文化的朋友們把我展期機會逛起來！（圖／記者汪睿琦攝）