股臨會通過增資1500億！台電：挹注電力建設確保穩定供電

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雖然經7月電價調整增加今年電費收入約288億元，仍無法使台電轉虧為盈，截至10月底，台電累積虧損1723億元，已達實收資本額3300億元二分之一，依公司法規定應於最近一次股東會報告，因此今日召開股東臨時會，由台電代理董事長曾文生主持，會中通過修正公司章程及辦理私募普通股討論事項。
台電表示，為配合政府照顧民生經濟與持續推動必要電力建設，參考國際作法，爭取政府增資以投入資本支出，以達成「供電穩定」的任務。
台電說明，為籌措「穩定供電建設方案」所需資金，爭取由政府投資台電1500億元，用於各項重要電力建設，包括發展再生能源、燃氣複循環機組增建計畫、儲能機組新增計畫，以及發電設備改善工程等，與此同時，也投入強化電網建設，透過分散、強固與防衛工程提升全國電網韌性。
台電目前實收資本額為3300億元，為取得日後增資空間，因此修正章程將資本總額調整為6000億元，股臨會通過增資案後，後續將依中央政府總預算程序及私募相關法規，由經濟部對台電挹注1500億元。
台電指出，此次現金增資案因考量公司財務現況、主要股東認股意願、時效與發行成本，採私募方式規劃由經濟部全數認足，股臨會也於公司章程中增訂特別股相關權利義務及發行條件，日後實際發行時，將視資本市場狀況及投資人意願辦理。