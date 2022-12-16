402所偏鄉學校獲贈樂器　南澳、雙溪高中展學習成果

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教育部指出，今年樂器銀行獲贈的樂器捐贈數量，截至11月底共收到591筆，較去年成長近4成，並已媒合510件樂器，服務65間學校、舉辦20場講座暨樂器維修巡迴保健室、1場弦樂夏令營；為了讓「愛」傳遞更無遠弗屆，今天記者會特別邀請新北市立雙溪高中及宜蘭縣立南澳高中參與演出，向熱心捐贈民眾表達感謝之意，並展現學習成果。
位於新北市山區的雙溪高中，學生大部分為隔代教養或新住民家庭，由於距離市區較遠，學生學習音樂專業課程諸多不便。校長葉俊士表示，希望透過音樂教育能讓學生多方探索自己的興趣，甚至學得一技之長。
雙溪高中弦樂團4年前成立，由李宜欣擔任指導教師，目前有18位成員，過去因為大提琴數量不足，弦樂團的編制因此受限，且必須輪流使用樂器而影響練習；今年透過樂器銀行媒合捐贈大提琴，終於可以一人擁有一把樂器，學生也更珍惜練習及比賽的機會。雙溪高中弦樂團去年參加新北市學生音樂比賽獲得優等，並晉級全國學生音樂比賽決賽，榮獲甲等，今年亦進入競爭激烈的全國賽。
家中有2個孩子都在雙溪高中弦樂團的家長表示，過往自己聘請教師教導小提琴課程費用頗鉅，對家庭經濟是一筆不小的壓力，感謝雙溪高中支持音樂性社團發展，以及各界善心人士的支持，讓孩子們可以跳脫偏鄉限制，更有機會追尋自己的夢想。
宜蘭南澳高中位處偏鄉，除了音樂專業課程學習不易，家長對於學生課後時間也較無暇規劃，因此校長江子文更致力安排學生參與各種才藝社團。
南澳高中甫成立的古典吉他音樂社團「i惠班寶」於今年3月獲樂器銀行捐贈20把吉他、2個音箱、3支麥克風，指導教師林雅惠為了帶領15人的音樂社團，更是每週搭2小時火車到33公里遠的音樂教室，自掏腰包修習古典吉他，再回來傳授給學生，讓許多學生學習成效大幅躍進，並藉由吉他練習穩定情緒後，連帶學業成績也突飛猛進，不僅提升自信，同時也培養耐性及毅力。
教育部表示，林雅惠將在歲末年終帶著樂團進行快閃愛心公益活動，到財團法人宜蘭縣私立弘道仁愛之家表演，撫慰老人的心，讓學生充分體會「取之於社會，用之於社會」。
教育部提到，樂器銀行推行的音樂教育在全台偏鄉已逐漸開花結果，國內知名樂器廠商─海國樂器也拋磚引玉，在今年捐贈總價將近60萬元的樂器。除了民間廠商的支持，也希望全國各校及音樂愛好者能夠踴躍至「教育部樂器銀行─樂器媒合維修交換系統資源庫」媒合平台登錄，捐出閒置樂器及需求，一起幫助全台偏鄉熱愛音樂的學子。