再多的增資也救不了台電！股東舉旗抗議：坑殺民股

台電今（16）日召開「2022年股東臨時會」，通過將於明（2023）年辦理現金增資發行新股1500億元私募案，規劃由經濟部全數認足。會中插曲不斷，有股東痛斥政府增資將會稀釋台電民股股權，並拉起「抗議！經濟部掏空台電，反對！假增資坑殺民股」的布條，認為台電致力推動自由化、民營化「看來又是一場大騙局」，痛批台電根本是「養套殺」民股。
記者鄭妤安／台北報導
截至10月底台電累積虧損1723億元，已達實收資本額3300億元二分之一，依公司法規定應於最近一次股東會報告，因此於今日召開股東臨時會，由台電代理董事長曾文生主持，會中也通過修正公司章程及辦理私募普通股討論事項。
台電說明，為籌措「穩定供電建設方案」所需資金，爭取由政府投資台電1500億元，用於各項重要電力建設，包括發展再生能源、燃氣複循環機組增建計畫、儲能機組新增計畫、發電設備改善工程等，以及強化電網建設，透過分散、強固與防衛工程提升全國電網韌性。
然而，會中插曲不斷，台電股東痛斥政府增資將會稀釋台電民股股權，並拉起「抗議！經濟部掏空台電，反對！假增資坑殺民股」的布條。
股東發言提到，台電的問題在「虧損」，而非「資本不足」，而台電的鉅額虧損是「政策造成」，官股1500億應彌補，而非增資，如此才能名實相符，有效改善，「虧損缺口再不填補，再多的增資也就不了台電！」
股東痛批，經濟部擬以特定人增資，拉大官、民的持股比例，非常不合理，認為台電致力推動自由化、民營化「看來又是一場大騙局」，指控台電根本是「養套殺」民股。