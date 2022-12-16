不一樣的聖誕氛圍！榕錦時光園區點燈 日式懷舊風超好拍
說到聖誕節就會想到西洋風情滿滿的氛圍，而榕錦時光園區點燈打造出不一樣的聖誕秘境，將日式懷舊風的園區建築，妝點大型聖誕樹燈飾，並在晚間進行點燈活動，同時也在各個角落佈置了8座大型動物立體模型，包括麋鹿、北極熊、梅花鹿、雪橇犬應景裝飾，營造出濃濃聖誕氣息，讓民眾邁入榕錦時光生活園區，仿彿置身於聖誕童話世界，園區內處處都是拍照打卡點！此外，《Social Lab社群實驗室》透過「聖誕景點」網路話題的聲量追蹤，排出全台最夯的聖誕景點，趕快筆記下來讓你一路從北玩到南。
記者鍾怡婷/綜合報導
榕錦時光生活園區為台北刑務所官舍遺址，經過修復後的歷史建築與現代都市生活相接軌！園區12/12起至明年一月底，每天晚間規劃有聖誕樹點燈活動。超過三層樓高的大樹，妝點上璀璨的燈飾，搭配園區內獨特的日式官舍屋宅、樹屋共生的紅磚牆及日式庭園造景，夜晚的榕錦時光，另有一種浪漫懷舊的獨特風情。讓園區日與夜都有不一樣的節慶氛圍。
配合聖誕節活動，園區內各品牌陸續推出聖誕節商品及園區限定商品，包括「好丘On The Road在路上」，推出草莓季新品，以及榕錦園區店限定商品厚醬貝果《踏雪尋莓》；「京町 山本屋」於12/13~2/14期間限定販售季節商品草莓糰子以及草莓抹茶拿鐵。
為傳遞感恩分享的精神，榕錦時光生活園區也攜手兒福聯盟共同舉辦聖誕許願樹活動，邀請民眾一起做公益。12/12當天將由兒福聯盟代表魏文瑾與逸居股份有限公司執行長答允煦、榕錦時光生活園區執行長白佩玉共同進行聖誕點燈儀式並邀請甫獲得全國師生鄉土歌謠比賽特優的金華國中合唱團演出。活動期間內由園區與民眾一同認購孩童生活物資，以小額捐款的方式，邀請大家共同幫助有需要的孩童，讓愛傳遞。
此外，《Social Lab社群實驗室》追蹤「聖誕景點」的網路討論聲量，排出網友推薦的10大必衝聖誕景點。第一名為新北耶誕城，有受到眾人喜愛的巨星演唱會，今年主打與迪士尼合作創造出「雪白之城」，每到周末總吸引大量人潮湧入；第二名屏東聖誕節，今年主題為「冰世界．雪國度」，除了有許多燈飾打造出夢幻意境，更有一個高達10米的雪怪印記，現場還會有浪漫「降雪」；第三名由南紡購物中心拿下，今年與「卡娜赫拉」合作，推出不同拍照景點，讓網友直呼「真的超級可愛」。