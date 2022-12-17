分析：中國疫情分3階段　春節後農村城市迎高峰

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文章指出，台灣在今年3月前一直採取較嚴格的管控措施，除了確診者、密接者及從境外入台的隔離和觀察措施外，市民需在公共場所佩戴口罩，醫療、養老機構探視等都有一定規範。
3月後台灣逐步鬆綁管控措施，如從境外入台的居家檢疫從14天縮短至10天，密接者居家隔離也縮短至10天；到4月密接者居家隔離從「10+7」縮短「3+4」；到6月從境外入台的隔離進一步縮短至「3+4」。
防疫政策鬆綁，特別是4月底的政策放寬疊加Omicron變異病毒株的傳播力，4月後台灣每天新確診病例明顯增加，4月最後一週每天平均新增確診逾萬例，直至5月底達到峰值，隨後逐漸回落。9至10月又出現第二波高峰。
文章據此分析，中國可能也會在防疫鬆綁後約2至3個月出現疫情高峰，並維持數週，具體時間視乎各城市的疫情。
全中國疫情可能分3個階段：第1階段是城市疫情在12月開始上升蔓延；第2階段是隨著到城市打工的民工返鄉過節，春節後約2至6週出現農村疫情上升；第3階段是春節後1至2個月各地民工返回城市，造成疫情上升。
文章指出，這3次疫情上升構成了未來3至4個月的疫情高峰。接下來疫情發展趨勢可能是北方早於南方、北方持續時間長於南方。
文章提到，中國人口數目龐大，交通網絡發達，春節期間將出現大量市民全國跨省流動，但因為放開的首3個月是疫情高峰期，民眾應減少流動，做好防護。面對大量感染者，第一波爆發時部分地區出現醫療擠兌的可能性仍然很大。
文章還提到，老人因為免疫功能較弱及可能有其他慢性病，感染後容易發展成重症，再加上疫苗接種率不如其他人群高，在防控放寬的衝擊下，更需要減少外出。有老人的家庭成員也需要特別注意，防止把病毒帶回家傳給老人。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111216