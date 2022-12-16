病情不樂觀！傳泰王室將宣布長公主死訊　恐牽動繼承問題

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根據當地媒體報導，雖然對公主進行了一段時間的心肺復甦術，但仍「不太可能恢復」，目前公主透過葉克膜（ECMO）維持生命，但醫生認為公主已經腦死，恐將難以恢復。
王室表示若有民眾想為公主祈福，可以前往醫院留言祝福，從《路透社》發布的現場照片中可以看到，已經有不少民眾前往獻花，報導指出，泰國總理帕拉育和許多高階官員、政治家以及宗教領袖也都前往朱拉隆功醫院，獻上與公主相關的橘色花束，並寫下祈福話語。
稍早長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）16日在推特上表示，經相關內部人士表示，公主已經死亡，但尚未得到皇室證實。沒想到不到半小時後，泰國王室隨即聲明公主目前已腦死，失去知覺，但仍未宣布公主死亡的消息。
馬歇爾推特指出，目前提幫功王子（Dipangkorn）、朱拉蓬公主（Chulabhorn）正從國外趕回泰國，王室可能會在兩人返國後再正式宣布長公主的死訊。
《路透社》報導指出，王室方面在16日沒有更新有關於公主的病情狀況。
在泰國被稱為「帕公主」的帕差拉吉帝雅帕是泰王瓦吉拉隆功的長女，也是泰王跟原配頌莎瓦麗（Somsawali）生下的唯一孩子。她曾在英國接受教育，後續在泰國的大學裡學習法律和國際關係的本科學位，並且在紐約康乃爾大學完成了法律碩士學位和博士學位。
帕差拉吉帝雅帕曾於2012年擔任泰國駐奧地利特使和常駐聯合國維也納辦事處的代表，過去也曾在泰國法律系統中擔任過職務，擔任過檢察官，主要負責打擊主要的毒品販運者。2021年時，帕差拉吉帝雅帕還在國王的近身保鏢司令部擔任辦公室主任一職。
由於泰國王室繼承規則傾向於男性繼承人，根據了解，目前泰國王室內有繼承王位資格的是帕差拉吉帝雅帕公主、妹妹希里萬瓦里公主，及弟弟提幫功王子。目前王室還沒有正式宣佈繼承人，但提幫功王子患有自閉症，加上帕差拉吉帝雅帕被認為是處事能力較強的王室成員，被外界認為很可能是王位繼承人。因此帕差拉吉帝雅帕的病情問題，也連帶牽動了泰國皇室的繼承及掌權問題。