竹北客家人口全台第五　《客新聞》客語街訪有錢人占比！

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旁邊來買涼糕的大姐開玩笑的表示她有錢，打開錢包掏出500元用客語表示「當有錢！」說自己沒有八千萬，但有個幾千萬，記者用客語向大姐表示想投靠她：「阿姨，我不想努力了！」沒想到大姐直接說「做毋得」，苦口婆心地對記者說「我現在都還在努力打拼，你們這些年輕人要更加煞猛打拼才對！」記者慚愧地點頭同意大姐的勉勵。
接著來到市場雞肉攤，老闆表示有錢人都在六家地區，而小姐也說她只是被老闆請來的，領時薪、口袋沒錢。過程中，因為記者的客語腔調不同，還就地上了海陸腔客語課，在之後的訪問都可以使用道地海陸腔詢問民眾「你是有錢人嗎」。
來到雞肉攤對面的雜貨行，發現他們親戚都在這邊努力打拼，老闆表示只要沒欠人家錢就是有錢人。他笑說店面還是租來的，「而且房東很惡劣，晚上還要陪房東睡覺（其實房東就是他太太）」，逗得記者呵呵笑。旁邊的小姐突然想到我們是客家相關單位，「是不是認識金曲入圍常客邱廉欽？因為他的媽媽就在一旁賣鹹水雞。」
《客新聞》團隊不能放過這個難得的機會，而旁邊攤位也是邱廉欽（阿KIM）的舅舅與舅媽，記者一個都不放過，並且邀請媽媽來獻唱一曲邱廉欽的歌。邱廉欽媽媽也爆料阿KIM沒有拿錢回家，因為自己賺得比阿KIM多，也頻頻為阿KIM緩頰，畢竟他可是有四個小朋友的四寶爸，能顧好家就已經很棒很值得鼓勵了！
離開了市場來到竹北車站前面的大街，我們進到一家文具店，用客語詢問老闆是否能夠訪問，老闆非常的開心我們使用客語，表示他們也非常努力推廣客語，自己的小孩都會講。記者問他們是有錢人嗎，老闆說「不是！」並表示這邊都是老街區，有錢人都在六家，或是遠東百貨那附近。
記者來到竹北遠東百貨詢問坐在拍照區的小姐，她也不是有錢人，記者進一步詢問會不會想要找一個有錢的大叔，不想努力了嗎，小姐表示如果是有錢的帥哥「歐爸」她可以接受。記者接著到路邊攔截剛下課的同學們，大部分的同學都說沒有錢，但身邊有許多有錢的同學，也有人表示周遭朋友應該都是有錢人，但自己不是。
最後，記者遇到在百貨旁遛小孩的年輕媽媽，她告訴我們問錯人了，要找有錢人有三大要件：一、手提名牌提袋；二、高級親子餐廳；三、有塗指甲油，如果有早一點遇到她了解這些要件，或許我們要找到有錢人的機率會大大增加！
大家覺得竹北有有錢人嗎？趕快來留言告訴我們吧，並且訂閱客傳會Youtube頻道，開啟小鈴鐺才不會錯過任何一集精彩的客語街訪實測喔！影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=GCnbbWPiXqA&t=331s。