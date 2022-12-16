高虹安清晨交保！台北地檢署升起「民進黨黨旗」緊急聲明
台北地檢署偵辦高虹安涉詐助理費案，昨天調查局發動搜索，直到今（16）日5點10分，高虹安才由檢察官諭知以60萬元交保候傳，怎料今天北檢竟遭不明人士侵入，在頂樓懸掛國旗處「加掛上民進黨黨旗」。由於事關機關安全，北檢緊急將旗幟撤下，並調閱監視畫面追查其身分，同時了解是否與高虹安案有關。
編輯中心/綜合報導
據了解，台北地檢署頂樓今天下午3、4點左右，國旗懸掛處被換上一面民進黨黨旗，北檢緊急查看後發現，原先原來的國旗上方，被不明人士綁上民進黨黨旗，目前已緊急撤下。
北檢表示，經過調閱監視器，研判為一口罩、套頭外套的不明人士，性別無法判斷，由於北檢頂樓旗桿處與台北地院、法務部相通，為一整片廣大的露天平台，不過各機關通往頂樓的樓梯，皆有門禁管制，研判有可能為外來人士尾隨員工潛入爬上頂樓，將擴大監視器調閱範圍，鎖定不明人士行蹤。
北檢也指出，本署偵辦高姓被告等人涉嫌浮報助理費案件，均係依既定步驟進行調查、蒐證，未受任何外力介入或干擾，亦與當事人之政黨無關，今日民眾擅自進到本署頂樓懸掛旗幟之行為，實不可取，呼籲外界理性看待本案，留給檢察官純淨的 辦案空間；至上開民眾是否涉有法律責任，本署定將一併查處，並依相關規定辦理。（編輯：孫唯容）