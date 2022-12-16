年末換車省荷包？網友激推「這兩款」：高CP值、環境友好

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就外型設計上，RACING S125 搭載雙鷹眼大燈車頭，流露霸氣的侵略氣質，簡約的流線設計搭配完美斜率的上揚車尾；使用上搭載高性能戰斧4V引擎，創造出低速馬力提升快，高速動力充沛的動力表現，即便新手也可以輕鬆駕馭。不少車友都分享，原價近9萬的RACING過去一直是KYMCO相當經典熱銷的車款，現在加上很給力的促銷優惠，汰舊的最低價竟然不到7萬元(不含牌險及手續費)。
現在購買Racing S 125雙碟 (七期)享有光陽購車金7000元或最高36期0利率分期(二擇一 )，分期購買 Racing S 125雙碟 (七期)(限SR25JG)獨享一年期「大神盾」防護保障，適合年輕與首購族購買。不過活動期間只到今年底（12/30領牌完成），想要把握優惠的民眾還得搶快了！
另外一款也受到網友激推的，則是光陽的環境友好車系列LIKE 125，有別於霸氣路線，外型走的是濃濃義式復古風，是舒適好載的文青風時尚車款，有720mm最長坐墊，以及獨家親子實用設計，可以一秒彈開後座踏板，讓上下車簡單、便利又安全，另外，還有坐墊自動彈升功能，也很適合雙載，還貼心設有USB充電座，滿足外出常常手機沒電或是需要導航的民眾。
而且LIKE 125目前優惠活動，搭配汰舊最高優惠只要19000元，還是七期環保認證，超低引擎震動，具有環保、平穩等優勢，而且最吸引人的莫過於，在這個油價飛漲的時刻，LIKE 125的節能引擎，能有效省油23%，也難怪成為網友熱議的車款之一。
歲末年終想要替自己省省荷包，又想要換輛新車的民眾，還不忘多方比較，掌握這波難得的優惠活動，現在不管是Racing S 125還是LIKE 125，兩款超值優惠活動都只到年底，要替自己選擇不管是外觀上還是功能與價格上都最適合的代步工具還得把握時間。