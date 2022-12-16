菸害防制法朝野協商　家長團體痛批國健署不捍衛重要條文

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家長團體首先感謝時代力量立委陳椒華支持「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」及「禁止加味菸」，完全符合WHO菸草控制框架公約，守護下一代健康。
全國家長會長聯盟指出，政院版修正條文只有加大警圖面積而未加入素面包裝，但民進黨立委蔡易餘仍認為目前警圖面積35%已經夠了，加大至85%會不堪入目，立委蘇巧慧也認為加大至50%就可以了，當立委提出這些看法時，均未見國健署出面解釋。
另外，世界衛生組織報告指出，菸草公司刻意在菸品中加入花香、果香等香料，以減少吸菸時的刺激感，增加對消費者的吸引力，尤其對青少年更具誘惑；美國調查也指出，年輕吸菸者8成以上只使用加味菸品。
2020年，歐盟28個會員國已全面執行「禁止販售所有加味菸品（包含薄荷菸在內）」，美國食品藥物管理局（FDA）已禁止花香、果香、巧克力等加味菸，目前正進一步修法要終止「薄荷」作為菸草加味，預估2023年可通過禁所有加味菸，預防年輕人因此開始接觸菸品而上癮。
全國家長會長聯盟表示，對於青少年健康影響至關重大的「禁止加味菸」遭蔡易餘反對，主管機關卻默不作聲；立委不了解菸害防制及其嚴重性，但主管機關責無旁貸要為維護下一代健康做出明確的辯護。今天看到執政黨立委反對政院版的菸害防制重要條文，凸顯主管機關連黨籍立委都無法有效溝通，甚至在黨團協商時未能克盡職責解釋、堅守菸害防制立場，讓家長團體感到十分痛心！
此外，對於家長團體已經提出「勿讓載具及健康風險評估成為破口」，主管機關依舊視而不見，全國家長及反菸團體也予以嚴正譴責。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！