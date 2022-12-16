高虹安遭檢調搜索約談 柯文哲：有點大動作違反比例原則
台北市長柯文哲昨（15）日前往新加坡，開始進行兩天一夜的參訪行程，並於今（16）日晚間返抵國門，並於桃園機場接受媒體訪問。被問到出國參訪期間，民眾黨新竹市長當選人高虹安，不僅立委辦公室遭到檢調搜索，高虹安本人也遭到檢調約談。對此柯文哲則表示，他認為動作有點太大，且違反比例原則。
記者丁上程／桃園報導
柯文哲表示，一直希望說司法是被相信的，且是整個國家的最後一道防線，「這件事情我是覺得違反比例原則，就是說你把她審訊到早上五點多，然後60萬交保，然後還有很多是無保飭回的，那我就不曉得這個在國會期間還要這樣大動作，做這種兵分八路。」柯文哲說，坦白講內心很多疑惑，就是說到底新竹是有什麼見不得人的事，需要這麼大動作，真的滿奇怪的。
至於被問到今日蔣萬安的市府交接團隊前往北市府開會，不過負責敲定時間的副市長彭振聲卻請假，讓蔣萬安團隊直言「好像剩自己人在開會」，柯文哲則回應，彭振聲是總負責人，不可能去交接所有局處，而是做好各個局處對接的安排，不需要參與每一場的交接會議。
而針對熊好券2.0今日無預警發放加碼，挨批時間點不對「大撒幣」，柯文哲則表示，因為每一次發放熊好券，都不會100%的使用完畢，「所以剩下的錢既然預算編了，就要把它用完，一定是上一波沒有用完的錢再拿來抽獎。」