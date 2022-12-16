專家成帶貨王？中國民眾搶完黃桃瘋買檸檬 1顆價飆45元
中國當局近來宣布放寬防疫限制措施之後，新冠肺炎疫情持續延燒，各地確診數不斷攀升，雖然目前官方不再通報無症狀感染者人數，但民眾仍相當恐慌，並且掀起了搶購熱潮，不僅退燒感冒藥、防疫用品被一掃而空，就連專家建議的食品也搶購一空，繼先前民間偏方「黃桃罐頭」（醃漬水蜜桃）、電解水之後，現在檸檬成為最新熱門商品，有地區甚至買不到檸檬，還有地方的檸檬價格被哄抬到1顆45元。
國際中心徐筱晴／綜合報導
上海交大醫學院附設瑞金醫院院長寧光在本月8日指出，居家療養者如果沒症狀或輕微鼻塞，可用新鮮檸檬泡溫水喝，緩解新冠症狀。沒想到這番言論在網路上瘋傳，引起各地中國民眾強烈反應。
綜合《澎湃新聞》《新浪新聞》報導，在專家提及之後，檸檬成為了繼黃桃、電解水後，下一個掀起搶購潮的商品，不僅能看到民眾搶購檸檬狀況，中國多個電商平台的檸檬全都售罄。有網友表示，檸檬漲價了，被搶購，甚至有檸檬賣到一顆10元人民幣（約台幣45元）。
搶購檸檬的現象出現在北京、上海、天津等地，如果登入叮咚買菜平台，不僅多種新鮮檸檬顯示「補貨中」，連檸檬片、檸檬百香果茶，甚至檸檬味糖果、檸檬味氣泡水都已賣光。有業者指稱，近日檸檬的需求超乎預期，正在各地調貨，預計兩三天後可恢復正常供應。
微博上出現各式「檸檬也遭搶購」、「天津網友曝檸檬遭哄搶」等標籤，掀起網友熱議。有網友表示「先是吃不起黃桃罐頭，現在是吃不起檸檬了，接下來是西紅柿（番茄）嗎？」、「這是搶完桃罐頭搶檸檬啊，下一波該搶啥了」、「怎麼沒人去搶購健身器材？」，還有網友戲稱專家是「帶貨王」。