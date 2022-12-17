高爾宣自曝酒後狀態！合體「5800萬威士忌」喊：壓力好大
高爾宣16日現身遠東信義百貨A13展出的《麥卡倫 時代迴廊特展 》，透露自己私下微醺後的狀態，會變得特別開心、喜歡笑，但他也自認酒品不錯，向來都是由自己在幫朋友擋酒，並且從來沒有酒後失態。活動現場他也合體一瓶要架5800萬的酒王，全球限量40瓶的60年威士忌，讓他直呼相當緊張，不敢靠太近。
記者鍾怡婷/綜合報導
遠東信義百貨A13限時展出的《麥卡倫 時代迴廊特展 》，以《再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926》主題，帶出傳奇女性領導人－麥卡倫前董事總經理Janet Harbinson女士的傳奇故事。現場也展出頂級酒款，一瓶要價5800萬的威士忌，讓高爾宣緊張笑喊「我開不起（這瓶酒），完全不敢靠太近，會有很大的壓力」。而他也透露自己平常有小酌的習慣，不過酒量相當不錯，甚至可以當「黑騎士」為CHING G SQUAD團員擋酒。
而高爾宣雖推薦粉絲可以在聖誕節，品嘗麥卡倫珍稀佳釀搭配濃郁香甜的奶油酥餅，度過溫暖幸福的佳節！不過他自己在聖誕節早已經安排好了工作，沒有特別安排過節計畫，更直言不會特別送女友禮物，因為日常陪伴才是最重要的，他也進一步解釋，自己平常如果看到好友缺啥就會隨意送一下，不是屬於節日精心準備的類型。他也提到平常會跟婁峻碩一起小酌，而兩個人微醺後狀態大不相同，婁峻碩反而變成更加感性，也會聊起工作上的困難，讓他直呼「很喜歡看他喝醉，就可以了解到他原來承受這麼多，不然平常很像機器人」。
《麥卡倫 時代迴廊特展｜再現傳奇風華，見證麥卡倫崛起的1926 》
展覽日期：即日起至2023/1月
地點：遠東百貨信義A13