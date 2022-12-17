房市／信義房屋試算！升息後千萬房貸「年利息增6.2萬」
今年經歷四次升息後，30年期的千萬房貸，一年多出3.7萬元的房貸支出，不過實際上的負擔增加更多。信義房屋試算，30年期千萬房貸經歷四次升息，實際上每年的利息支出增加6.2萬元，但本金少還了2.5萬元，所以實際上負擔增加的金額，比每個月多付的房貸還多。
生活消費中心/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，一般的房貸族都是把錢放在銀行每個月扣繳，只會注意到增加了多少的房貸支出，並不會仔細去算還了多少利息與本金，隔年度才會留意到去年還了多少利息。但簡單試算1000萬房貸今年累計升息0.625%，利息應該要多6萬多元，但一年房貸卻只多繳3.7萬，實際上背後就是每個月的本金還得更少。
試算30年期的千萬房貸，原本今年升息前利率若為1.375%，第一年總繳房貸40.7萬元，利息總計為13.6萬元；但升息後，第一年房貸增加3.7萬元，第一年利息增加到19.8萬元，利息多出45.6%，第一年總償還的本金卻從27.1萬元，減少到24.6萬元，等於利息一年多了6.2萬，但本金卻少還了2.5萬元。
曾敬德指出，房貸利率經歷今年4次升息後，將重回2%年代，一來購屋族的負擔會增加，二來資金面的「租不如買」的優勢也會降低，目前看起來這樣的利率可能會持續一陣子，在投資操作風險漸增的時候，如果偏向保守理財型的房貸族，有額外的獎金等收入可以考慮償還本金，一來可以少付2%的利息，二來每月的房貸金額也會減少，理財屬性偏積極型的房貸族，也要找到2%以上且低風險的投資才划算。