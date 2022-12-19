房市／解決問題當成就！信義房屋張儷馨加倍努力奪金仲獎

來自雲林的張儷馨，因為家庭環境關係，不僅個性獨立，更有闖蕩的野心。曾遠赴澳洲打工，做過清潔也做過農場工作，隻身在國外的辛苦，讓張儷馨重新思考人生，也成了讓張儷馨回台後毅然投入房仲業的契機。
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因為自覺不是聰明型的業務，張儷馨靠著加倍努力來達成目標。入行近9年，張儷馨經常提早一小時進公司，閱讀房地產新聞、相關專業知識，更堅持每天走入在地商圈，了解地區訊息、居住優勢、文化活動等，以提供客戶更多元、更精闢的房地產見解及建議。
奉行「信義立業，止於至善」理念，張儷馨總是以真誠待人，從客戶立場出發。曾遇過一位住在美國的屋主，因為地域關係讓買賣雙方溝通時間不斷拉長，為了幫助雙方順利成交，張儷馨不僅克服溝通上的時差問題，並善用屋主回台過年期間，在有限時間內協助雙方順利完成買賣。
也因為這次服務留下的信任印象，讓該位買方在多年後想出租、賣房時，再次指定張儷馨服務。張儷馨秉持「為朋友服務」的心態，無償協助屋主從出租到退租的所有事宜；而房客退租後的賣屋期間，雖遇到許多惡意干擾，但因多年的信任累積，讓屋主不受影響非常挺張儷馨，更讓張儷馨體認作為房仲的責任，就是要能幫助客戶居中解決問題，最後在雙方底線之內，順利完成交易。
持續的精進，加上耐心的服務，讓張儷馨收穫許多客戶信任，一路走來更是獲獎無數，曾拿下信義房屋全臺業績第一名、獲百萬經紀人殊榮四次、晉升千萬經紀人，並多次榮獲內部品質獎項。日前揭曉的房仲業奧斯卡「金仲獎」，張儷馨也獲得不動產經紀人楷模的殊榮。
在有苦有甘的房仲路上，張儷馨認為所有遇到的困難與挫折，都是磨練能力的磨刀石，使自己越挫越勇。此次獲得金仲獎對自己來說，更是一個收穫肯定的里程碑，張儷馨表示，每次服務遇到的人事物都是養分，灌溉自己一路成長至今，除了將感謝放在心裡，未來也將持續堅持信念，服務更多人。