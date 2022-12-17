世足冠軍決勝夜！foodpanda送奪冠加菜金、蝦皮抽蝦幣
四年一度的世界盃足球賽冠軍戰即將於 12 /18 晚間 11 時點燃戰火，由「高盧雄雞」法國對陣「潘帕斯雄鷹」阿根廷，foodpanda 邀請消費者預測本屆決賽由誰奪冠，明(18)日當天下午 17:00 至 22:59 比賽開踢前，開啟 foodpanda APP 將跳出冠軍預測活動畫面，點擊畫面中的國家名稱按鈕即可進行預測。預測成功的消費者，foodpanda 會在隔天（19） 日發送一張消費滿 350 元現折 35 元的美食金，將自動存入預測成功消費者的帳號中。
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda 分析球賽期間數據發現，消費者為對抗時差熬夜看比賽，超商咖啡、提神飲料在深夜期間外送銷量成長約 1 成；泡麵、汽水、洋芋片等看球必備良伴整體銷量成長約 2 成。球賽自己看不過癮，更要呼朋引伴為喜歡的隊伍加油！適合多人分享的披薩、韓式炸雞，以及鹽酥雞、鹹水雞、加熱滷味等宵夜必吃餐點，在球賽期間銷量均成長超過 2 成。
此外，在全民瘋足球期間，蝦皮購物也同步推出全新遊戲「蝦好離手」，即日起至12/18用戶於遊戲中預測當週賽事贏家，場場抽999蝦幣，成功預測總冠軍還有機會抱回任天堂Switch！期間曾參與蝦好離手遊戲的消費者，於12/18當天完成下單再抽價值破3萬顯示器。同步推出足球專區全面7折起。