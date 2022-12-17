暖暖包別拿手上！中醫改放「3部位」暖全身：提高精氣神
霸王寒流極凍全台，暖暖包是民眾的禦寒好物，但拿在手上只會感覺手部溫熱，無法有效的溫暖全身抵抗低溫，明悅中醫診所朱益智醫師表示，使用暖暖包的時候可以改放在頸部跟胸椎的「大椎穴」、肚臍正後方的「命門穴」、小腹靠近丹田的「關元穴」，從身體產生元氣的源頭保暖，不僅從頭到腳都暖呼呼，還可以進一步改善胸悶、夜尿的狀況。此外，除了使用暖暖包，也可以在這些穴位用吹風機吹10至15分鐘，每天1至2次，增加身體能量流轉，促進氣血順暢。
記者鍾怡婷/綜合報導
朱益智醫師指出，暖暖包並不是握在手裡就能讓全身感到溫暖，若是搭配適當的穴位加溫，更可以有效的讓暖意通過全身，達到最佳的禦寒效果。首先第一個位置是「大椎穴」，當頭低下來後脖子和背部交接處會有塊凸起來「項」，頸部跟胸椎的交接處，也是身體內陽經交會的重要穴位，正確的加溫保暖可以讓陽氣充足，促進血液循環讓身體暖起來。
第二個位置是位在後腰，對應肚臍正後方的「命門穴」，在中醫來說背部是陽腹部是陰，屬於腎陽發源之處，也是運轉身體元氣很重要的源頭，可謂是身體的能量馬達，整個人的活動力都是由此處激發，透過暖暖包加溫可以讓元氣充足，避免天寒導致精力減退、疲勞感。還有小腹靠近丹田的「關元穴」，同樣除了禦寒外還可以提升元氣，假如天冷常常半夜起床尿尿，就是膀胱偏寒冷，可以熱敷此處避免夜尿。
朱益智醫師也提到，除了暖暖包可以針對這3個穴位保暖外，也可以用吹風機吹10到15分鐘，一天1-2次為佳，熱風會有推動力，可以促進身體能量流轉，氣血更加順暢，尤其適合身體本身循環不佳，特別容易怕冷的民眾，但要注意的調節適合的溫度，若是不小心燙傷導致毛孔損壞，反而讓熱氣進不去，等同於白做工。最後醫師也提醒，天冷可以特別加強頭頸部、小腿肚、腳底的保暖，避免寒氣入侵，一起度過溫暖又健康的寒冬吧！