台酒年終獎金今年力拚最高　台啤輸中補件有前提

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其實，台酒在中國今年開始針對境外食品導入「在華註冊編號」規定，就依規在中國線上系統申辦，今年8月接獲中國相關單位通知食藥署轉達國庫署，限期於8月底前完成補件，台酒8月下旬遞交補件，今年9月開始定期洽中國海關總署網頁查詢在華註冊碼有效性，都呈現「有效」， 但12月9日，台酒仍接獲編號狀態失效，原訂12月台灣啤酒出口中國訂單將全數暫停產製、出口，金額約新台幣130萬元，影響不大。
丁彥哲說，這次中國的阻擋理由相當抽象，只是在商言商，台酒還是會補件，爭取自身權益，但有提前，若有損及國格要求，絕對不配合。
不過，中國畢竟是人治社會，充滿太多不確定性，他指出，台酒近年為降低風險，台酒出口至中國金額占整體外銷比重已逐步降低，並拓展其他成熟、穩定的市場，像是水果啤酒就有外銷到美國、威士忌酒也進入歐洲市場等，外銷不該只著眼於中國市場，應著眼於全世界。
根據台酒統計，2021年整體整體外銷新台幣4.2億元，中國約1億元、占25%，而今年截至目前，外銷3.2億元，中國約4700萬元、占16%。
此外，隨著年關將近，外界也好奇台酒今年會發多少年終獎金？丁彥哲透露，今年台酒稅前盈餘目標71.24億元，預估至今年12月底稅前盈餘可達標，若達標最少含考成獎金有3.2個月獎金。
不過，因今年因疫情及原物料價格上漲，台酒是國營事業負有政策任務，在商品價格無法完全反映，丁彥哲說，現在正在跟財政部爭取將相關不利因素列入計算，最後幾天會盡量努力，並匯整相關資料跟財政做不利因素的爭取，希望可以爭取最高年終獎金，讓同仁可以獲得最好的福利。
根據台酒過去經驗，如果達成預算目標，也達到財政部設定的超盈餘目標（超出預算目標10%），可完整發出各項績效獎金，5000多名員工年終合計最高4.4個月，據了解，去年台酒年終獎金最高就有4.4個月。