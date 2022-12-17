泰國公主死訊恐年後才公布！分析：怕重創經濟、動搖皇權
44歲的泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha），14日在公園與愛犬慢跑時，突然心臟病發倒下，人已送醫院搶救數日，但情況仍不樂觀。長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），16日先是說泰國王室應該幾天內就會公布公主的死訊，17日又分析恐怕會延到新年後才公布，因為擔心影響經濟復甦，甚至重創皇權。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，帕差拉吉帝雅帕公主目前很有可能是靠葉克膜（ECMO）維持生命，且醫生認為公主已經腦死，難以恢復。馬歇爾17日起在推特貼出一連串更新貼文，指出王室最晚可能會在新年後，才關閉維繫公主生命的機器、正式宣布她已經死亡的消息，這主要是因為當局擔心，如果新年慶祝活動被取消，旅遊和飯店業將在復甦的關鍵時刻再次受到打擊，特別是在大流行期間遭受這麼多痛苦後，經濟受創將進一步惡化既存的反君主制情緒；同時，泰國王室也透過要求人們為公主祈福的方式，試圖激起泰國保皇黨的愛國情緒，儘管王室內部的每個人都知道，公主永遠不會康復了。
馬歇爾進一步解釋，在當前的政治氛圍下，哀悼期不太可能太長或太嚴格，在剛擺脫新冠封鎖陰影之際，又緊接著實施哀悼封鎖，將會是瘋狂的行為，特別若帕差拉吉帝雅帕的死訊在新年前宣布，全國各地的各種慶祝活動將不得不取消。
除了經濟考量，還有政治因素。馬歇爾聲稱，泰國王室派系也正針對繼承人問題激烈交鋒，因為優秀的帕差拉吉帝雅帕向來被視為處事能力較強的王室成員，相對的，提幫功王子（Dipangkorn）患有自閉症，幾乎不可能單獨統治好泰國；二公主希里萬瓦里（Sirivannavari Nariratana）不被喜愛，同樣不是可靠的候選人，這種情況下，甚至泰王瓦吉拉隆功在先前的婚姻中、被流放的兒子們，也不排除有機會捲土重來。
馬歇爾還爆料，泰國王室要求推特刪除他有關長公主死訊的所有貼文，但已經被拒絕，並認為王室很難做到將公主的死訊推遲2週以上，因為外界已開始關注公主的真實情況，身為父親，國王有權利感到悲傷，但帕差拉吉帝雅帕公主應該要有尊嚴的死去，而不是為了特定目的被強迫活著。
馬歇爾呼籲，王室應該對人民坦白、而非欺騙，畢竟拖延的時間越長，最終說出真相時看起來就會越糟糕，大腦缺氧、心臟和肺部無法運作，必須靠葉克膜維持生命跡象的帕差拉吉帝雅帕公主，技術上可能還沒有死，但在恢復的可能性為零的情況下，確實已經算是過世了。