世足熱潮／MOD總瀏覽量累積1.3億次 收視高點是「這場」
2022世界盃足球賽即將進入最精彩的冠軍賽，中華電信Hami Video將於本週日(12/18)世足冠軍賽中場時間，推出國內大型賽事轉播首度以XR創新科技打造的「巨星中場秀」，由金曲嘻哈天團頑童MJ116擔綱演出。同時公佈了截至目前為止MOD世足專區瀏覽次數已經高達1.3億次，其中最高收視是克羅埃西亞VS巴西。
記者周淑萍/綜合報導
世足8強賽接連出現PK戰扣人心弦，MOD卡達世足專區總瀏覽量衝高至1.3億次世界盃自16強賽進入短兵相接的單敗淘汰階段，8強賽時，克羅埃西亞VS巴西、荷蘭VS阿根廷連兩場出現PK戰更是扣人心弦，除了克羅埃西亞逆轉追平後再PK氣走奪冠熱門巴西的驚奇劇情，締造Hami Video本屆開賽轉播以來單場最高收視人次。
此外，熱點回看功能重溫這2場賽事的關鍵時刻，平均點閱次數達到整個賽期的2.2倍。MOD卡達世足專區總瀏覽量，也於8強結束後衝高至1.3億次，預期阿根廷、克羅埃西亞、法國、摩洛哥等晉級勁旅，預料，最後冠軍賽的巔峰對決，可再將世足收視推上最高潮。
針對本週日(12/18)世足冠軍賽中場時間，中華電信Hami Video推出國內大型賽事轉播首度以XR創新科技打造的「巨星中場秀」，由金曲嘻哈天團頑童MJ116擔綱演出，將擬真呈現可容納8萬人的冠軍賽主場館，讓觀眾有如從台灣瞬間飛越七千公里降落在卡達球場，球迷們可於Hami Video世足一台免費收看。