張蘭自爆和汪小菲斷聯！消息都從網路知道 導火線曝光
汪小菲、大S（徐熙媛）家務事風波早已休戰，汪母張蘭仍戰力滿點，不時開直播連酸帶罵，徐家人、愛子女友張穎穎都不放過，近日張蘭鬆口承認和汪小菲斷了連繫，兒子的消息都從網路上知悉，不過大陸網友已經不相信從她口中說出的話。
娛樂中心／綜合報導
張蘭疼愛汪小菲也介入獨子的私事，日前汪小菲發文向大S釋出善意，張蘭直接在直播中大罵兒子「慫包蛋」，讓汪小菲撕不掉「媽寶男」標籤。張蘭昨（16日）坦言，已經很久沒和汪小菲聯絡，「我們沒有連線的渠道了，就是因為自從那個說他是媽寶男後，我們全部取關了，我們再也沒有通話，讓他自己...嗯，我覺得對孩子也要尊重，我們沒有任何通話，我也不參與，我所有知道的事情，我向天發誓都是在網上知道的。」
然而，大多數大陸網友對張蘭的說法抱持懷疑的態度，「誰會信？繼續唱雙簧吧！反正有的是韭菜讓妳們割」、「我不相信她們一家子了」、「妳這個老太太管兒子的事兒管得太多了，遠遠超出邊界了！兒子都40多歲了，成年人，不能自己處理事兒嗎？還是個大企業的老總」、「前兩天不還說收到兒子送的花嗎？所以是自己買的？」、「太假了！天天在演戲」！（編輯：楊穎軒）